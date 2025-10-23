Farnstädt lädt zum Spitzenspiel - Aufsteiger-Duell in Lieskau

Mit dem 2:1 über Brehna hat der SC Naumburg am vergangenen Wochenende den ersten Sieg unter dem neuen Coach Martin Pastuschek eingefahren. Am Sonnabend würden die Naumburger gerne nachlegen, doch die Aufgabe wird umso schwieriger: Der FSV Bennstedt hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen.

Mit schon vier Unentschieden in acht Saisonspielen sind die Mannen des TSV Leuna die Remis-Könige der LOTTO-Landesliga Süd. Am Sonnabend wollen sie - nach ihrer ersten Niederlage am vergangenen Spieltag - gegen den SV Rot-Weiß Kemberg den vierten Sieg folgen lassen.

Der SV Blau-Weiß Farnstädt lädt am Sonnabend zum Spitzenspiel. Mit noch einer Partie weniger steht der Aufsteiger als Tabellendritter nur drei Zähler hinter Überraschungs-Tabellenführer SG Reppichau. Zum letzten Mal trafen beide Teams in der Landesliga-Saison 2019/20 aufeinander - damals gewann Farnstädt das einzige Duell mit 3:0.

Mit sechs Gegentoren gegen den CFC Germania und fünf Gegentreffern gegen den FSV Bennstedt hatte sich der TSV Rot-Weiß Zerbst zuletzt zweimal in Folge torreich geschlagen geben müssen. Am Sonnabend wollen die Zerbster im Heimspiel gegen den SV Edelweiß Arnstedt wieder für positives Spektakel sorgen.

Erst acht Gegentreffer musste der FC Grün-Weiß Piesteritz im bisherigen Saisonverlauf zulassen, doch offensiv drückt noch der Schuh. Im Heimspiel gegen den TSV Blau-Weiß Brehna treffen am Samstag zwei der bisher schwächsten Offensivreihen der LOTTO-Landesliga Süd aufeinander.

Nach dem misslungenen Saisonstart zeigt die Formkurve beim 1. FC Zeitz nach oben. Drei der letzten vier Partien konnte die Elf von Maik Kunze gewinnen. Am Sonnabend wollen die Zeitzer daran anknüpfen, wenn Verbandsliga-Absteiger CFC Germania beim Vizemeister der Vorsaison gastiert.

Die LSG Lieskau und der VfB Gräfenhainichen feierten im Sommer jeweils den Aufstieg in die LOTTO-Landesliga Süd. Seitdem verliefen die Monate aber für beide Teams sehr unterschiedlich. Während die Lieskauer als Schlusslicht noch auf den ersten Landesliga-Sieg ihrer Vereinsgeschichte warten, ist der VfB vor dem direkten Duell mit 15 Punkten auf dem Konto starker Vierter.

Für Turbine Halle lief es zuletzt wie am Schnürchen. Vier der letzten fünf Landesliga-Partien konnten die Felsenkicker gewinnen - und im Landespokal-Viertelfinal durften sie sich über das große Los gegen den Halleschen FC freuen. Am Sonntag geht es aber zunächst mit dem Landesliga-Alltag weiter: Die Reise führt zur SG Blau-Weiß Brachstedt.

