Farnstädt gewinnt Aufsteiger-Duell, Arnstedt holt drei Big Points

Mit Niederlagen hatte sich die LSG Lieskau in der LOTTO-Landesliga Süd bereits arrangieren müssen. Nicht jedoch mit einer wie am Donnerstagabend: Zu Gast beim Verbandsliga-Absteiger CFC Germania kassierte der Landesliga-Neuling eine deftige 0:8-Niederlage - und damit die höchste Pleite der bisherigen Saison. Tobias Hippe schnürte dabei einen Dreierpack für die Köthener, Steven Kürschner traf doppelt gegen die Gäste, die fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl agieren mussten.

Der Lauf der SG Reppichau hat auch am Feiertag angehalten: Mit einem 2:0-Heimerfolg über den TSV Rot-Weiß Zerbst feierte der Tabellenführer der LOTTO-Landesliga Süd seinen achten Saisonsieg. Im Duell zwischen zwei der besten Offensiven sorgte Yehor Petrov nach einer guten halben Stunde für die Pausenführung der Gastgeber. Vor 255 Zuschauern sorgte Fernando Spremberg kurz vor dem Ende für die Entscheidung (89.).

Mit dem Auswärtssieg in Piesteritz sendete der TSV Blau-Weiß Brehna am vorherigen Wochenende ein Lebenszeichen in der LOTTO-Landesliga Süd. Am Sonnabend konnte die Elf von Marco Wünsch daheim gleich nachlegen: Angeführt von Doppelpacker Ilya Polishchuk siegte Brehna dank später Treffer mit 3:1 gegen die SG Blau-Weiß Brachstedt, die damit zum vierten Mal in Folge verlor.

Beim SC Naumburg musste sich der FSV Bennstedt am vorherigen Spieltag mit einem torlosen Remis begnügen. Am Sonnabend gab es für die Blau-Weißen erneut ein Remis: Im Heimspiel trennte sich der FSV mit einem 1:1-Unentschieden vom FC Grün-Weiß Piesteritz.

Nach sechs Spielen ohne Sieg - davon zuletzt vier Niederlagen in Folge - hatte der SV Edelweiß Arnstedt am Samstag wieder Grund zum Jubeln. Im Heimspiel gewannen die Edelweißen mit 3:1 gegen den SC Naumburg und ließen die Gäste damit in der Tabelle wieder vorerst hinter sich. Für die Entscheidung sorgte Jonathan Nönnig dabei erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Als Aufsteiger mischen der VfB Gräfenhainichen und der SV Blau-Weiß Farnstädt bisher gehörig die LOTTO-Landesliga Süd auf. Entsprechend mit Spannung war das Aufsteiger-Duell am Sonnabend erwartet worden. In diesem setzten sich vor 167 Zuschauern die Gäste durch: Elias Schültke führte die Farnstädter im ersten Liga-Aufeinandertreffen beider Clubs zum 2:0-Erfolg in Gräfenhainichen und damit auf Tabellenplatz vier.

Der 1. FC Zeitz hat seinen Aufschwung einmal mehr bestätigt: Mit dem 2:1-Auswärtssieg beim SV Rot-Weiß Kemberg gelang der fünfte Sieg aus den vergangenen sechs Partien. Dagegen war der erste Auftritt der Rot-Weißen nach dem Trainerwechsel nicht mit Punkten vergönnt.

Turbine Halle hat seinen starken Lauf in der LOTTO-Landesliga Süd bestätigt. Nach dem 3:2-Erfolg über den TSV Leuna grüßen die Felsenkicker nun von Tabellenplatz zwei. Dagegen rutschte der TSV nach der zweiten Niederlage im engen Verfolgerfeld vorerst auf Rang sieben zurück.

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!