Farchant/Oberau verliert spät nach umstrittenem Elfmeter gegen Höhenrain

Die Spielgemeinschaft glich in der Nachspielzeit aus. Doch dann pfiff der Schiedsrichter einen Strafstoß für Höhenrain in der 96. Minute.
Schmerzhafter kann man als Fußballer ein Spiel nicht verlieren. Es läuft die 96. Minute in Oberau. Höhenrain bringt einen Einwurf noch einmal in die Gefahrenzone der Spielgemeinschaft, alle Spieler stürzen sich auf den Ball. Am Ende klärt Dominik Korthals diesen, bereinigt die Situation. Eigentlich. Denn im Anschluss kommt es zum Zusammenprall mit dem Gegner, und plötzlich ertönt ein Pfiff, der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Adrian Lech schiebt zum 3:2-Sieg für den FSV Höhenrain ein.
„Das ist ganz, ganz bitter“, ärgert sich Jan Tischer. „Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Schiri ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Aber diese Situation sah der Oberauer und Farchanter Trainer ganz anders als der Offizielle. Weil Korthals zunächst klar den Ball spielte und erst dann den Spann des Gegners traf, war der Elfmeter für Tischer eine „klare Fehlentscheidung“.
Freilich war diese Szene der Aufreger der Kreisklassenpartie. Aber sie allein führte nicht zur Niederlage des Aufsteigers. Bereits in der ersten Halbzeit hatte dieser eine Vielzahl an besten Möglichkeiten kreiert. „Aber wir hatten eine schlechte Chancenverwertung gegen einen brutal tief stehenden Gegner“, monierte der Coach. Stattdessen ging Höhenrain durch eine Ecke in Führung. Ein weiterer Aufbaufehler – zack, das 0:2. Und schon schleppten die Gastgeber ein dickes Packerl mit sich herum. Doch was der Trainer seinen Spielern zugutehalten musste: „Sie haben nie aufgehört.“
Ununterbrochen rannten sie an. Und dann zündete Matthias Baer mit seinem Kopfball die Partie endgültig wieder an. Da lief bereits die 89. Minute. „Ein Ruck ging durch die Mannschaft.“ Als auch noch Michael Klein in der ersten Minute der Nachspielzeit gelegt wurde und Korbinian Bäuerle den Elfer verwandelte, schien alles auf eine Punkteteilung hinauszulaufen. Doch dann folgte die finale Szene des Duells. Tischer bedauert: „Das ist so schade. Die Jungs hätten sich einen Punkt verdient gehabt.“