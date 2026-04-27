Farchant/Oberau verliert spät nach umstrittenem Elfmeter gegen Höhenrain

Da schlägt der Ball ein: Die SG kassiert kurz vor der Pause das 0:1. – Foto: Manuel Weiter

Schmerzhafter kann man als Fußballer ein Spiel nicht verlieren. Es läuft die 96. Minute in Oberau. Höhenrain bringt einen Einwurf noch einmal in die Gefahrenzone der Spielgemeinschaft, alle Spieler stürzen sich auf den Ball. Am Ende klärt Dominik Korthals diesen, bereinigt die Situation. Eigentlich. Denn im Anschluss kommt es zum Zusammenprall mit dem Gegner, und plötzlich ertönt ein Pfiff, der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Adrian Lech schiebt zum 3:2-Sieg für den FSV Höhenrain ein.

„Das ist ganz, ganz bitter“, ärgert sich Jan Tischer. „Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Schiri ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Aber diese Situation sah der Oberauer und Farchanter Trainer ganz anders als der Offizielle. Weil Korthals zunächst klar den Ball spielte und erst dann den Spann des Gegners traf, war der Elfmeter für Tischer eine „klare Fehlentscheidung“.