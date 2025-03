Farbenfrohe Premiere gegen Walldorf

Recht zuversichtlich starteten die Platzhirsche in diese Begegnung. Trainer Roberto Benn hatte eine schlagkräftige Mannschaft parat und blickte deshalb optimistisch auf das Heimmatch. Gegenüber den letzten Begegnungen war Frederick Leis wieder am Start und gleich in der Anfangsformation. Auf Moritz Michel musste Sonneberg (wegen Arbeit) noch verzichten.

Nach zuletzt zwei Siegen war Walldorf mit viel Rückenwind angereist. Für das Team vom Trainerduo Abe/Angrisani war es das erste Auswärtsspiel in der Rückrunde. Bei ihnen mussten der etatmäßige Mannschaftskapitän Lukas Schmidt und Niklas Schmidt ersetzt werden. Entgegen der Ankündigungen in der Presse waren aber Emilio Friedel, der beste Torschütze Lennard Grahmann und Leon Braun mit der Kapitänsbinde dabei. Walldorf hatte eine blutjunge Anfangsformation. Der älteste Spieler der Startelf war Vincent Göbel mit seinen 22 Jahren. Auf der Bank saßen der 17-jährige Fynn Morgenfrüh, Routinier Hossein Hadavi und Trainer Daniele Angrisani. Sie wurden auch alle drei eingewechselt.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. Nach der Eingabe vom Sonneberger Kapitän Lance Hertel traf er aber den Ball nicht richtig. Ja, er verdrehte sich sogar das Knie und musste draußen behandelt werden. Nach der ersten Ecke war es der Abschluss von Frederic Leis von der Strafraumgrenze. Aber Keeper Jan Spomer war hier zur Stelle. Dann marschierte Hannes Schreck mit dem Ball am Fuß Richtung Walldorfer Gehäuse. Auch hier kann der Keeper in höchster Not klären. Und dann gab es Möglichkeiten im Minutentakt. Alle diese Möglichkeiten hatte Rückkehrer Louis Göhring auf dem Fuß. Zwei Mal zielte er zu genau. Beim Abschluss nach dem feinen Anspiel in die Schnittstelle von Hannes Schreck verhinderten der Keeper und der Pfosten den Einschlag. So stand auf der Anzeigetafel nach der Anfangsviertelstunde trotz hochkarätiger Möglichkeiten noch nichts Zählbares. Hier spricht dann der Fan auch von Chancenwucher. Hoffentlich rächt sich so was nicht!

Nach 22 Minuten gab es Eckball für Sonneberg. Diesen brachte Lance Hertel nach innen und Hannes Schreck versuchte es per Kopfball. Kurz vor dem Pausengang war es dann noch einmal eine Doppelchance durch Louis Göhring und Frederic Leis für die Heimelf.

Auch die Gäste – die recht defensiv standen und vielbeinig verteidigten – hatte eine Torannäherung. Aber der Kopfball von Abwehrorganisator Leon Braun nach Eckball von Luis Richter ging zwei Meter drüber. Die erste Halbzeit endete mit einer schweren Verletzung von Paul Krüger. Der Youngster musste mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus. Für ihn kam zu Beginn des zweiten Durchganges Henry Fuchs.

Sonneberg schaffte dann endlich die Führung. Göhring wurde von Frederic Leis auf der rechten Seite freigespielt. Jetzt behielt er endlich die Nerven und traf ins lange Eck. Nach einer Stunde fast das 2:0. Den Abschluss von Frederic Leis konnte Luis Richter im letzten Moment zur Ecke abwehren. Walldorf lag hinten und musste nun natürlich mehr in die Offensive investieren. Und die Gäste kamen nun besser ins Match und auch in ihre Abschlussaktionen. Die Gastgeber waren nun in der Defensive gefordert. Sie brachten immer wieder ein Bein in die Aktion und verhinderten so klare Chancen der Walldorfer. Aber nach vorne gab es nun wirklich zu wenig Entlastung. Trainer Roberto Benn wurde an der Seitenlinie fast verrückt. Schiedsrichter Paul Hegenbarth zeigte dann drei Minuten Nachspielzeit an. Vor dessen Ablauf hatte Philip Wittmann die Spielentscheidung auf dem Fuß. Er wurde unmittelbar vor dem Strafraum von Lionel Leifer per Halten gestoppt. Der Sünder bekam wegen einer Notbremse den Roten Karton gezeigt. Die Spielzeit war abgelaufen und es gab kurz vor der Strafraumgrenze Freistoß für die Platzhirsche. Aber vor der Ausführung gab es noch eine Spielertraube. Hier erbettelte sich Philip Wittmann noch eine Verwarnung und musste deshalb nach seiner gelben Karte aus der ersten Halbzeit wegen einer Unsportlichkeit mit der Ampelkarte vom Platz. Den Freistoß setzte Lance Hertel knapp neben den Pfosten.

Am Ende war es der goldene Treffer von Louis Göhring zum Heimdreier. Er machte sich somit selbst nachträglich das beste Geburtstagsgeschenk zwei Tagen nach seinem 27. Wiegenfest.