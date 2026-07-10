Far erhält Mondorfer Chancen aufrecht Mit Video! 1:2-Niederlage der US Mondorf in der Conference League-Quali gegen Dinamo Tiflis von Paul Krier m. KI · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser

Die US Mondorf verlor am Donnerstag knapp gegen Dinamo Tiflis – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Im hauptstädtischen Stade Achille Hammerel trafen Mondorf und Dinamo Tiflis in der ersten Runde der Conference League-Qualifikation aufeinander. Die Gäste aus der georgischen Hauptstadt gingen früh in Führung: Algassime Bah köpfte eine von rechts getretene Ecke bereits nach 68 Sekunden zum 0:1 ein. In der 19. Minute erhöhte Mate Vatsadze mit einem weiteren Kopfball, dieses Mal nach einem Eckball von der linken Seite, auf 0:2. Danach fanden die Badestädter etwas besser in die Begegnung, ohne aber noch vor der Pause zum Ausgleich zu kommen.

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels Nach dem Seitenwechsel war es lange eine Begegnung auf Augenhöhe, klare Torchancen sollten aber Mangelware bleiben. Die US Mondorf kämpfte sich aber noch einmal heran, als Stoltz auf rechts in Szene gesetzt wurde, sich bis fast an die Grundlinie kämpfte und sein Schuss aus spitzem Winkel dem Torwart durchrutschte und und Far in der 71.Minute aus einem Meter nur einzuschieben brauchte (1:2). Trainer Forkel brachte weitere Offensivspieler, doch trotz einiger Gelegenheiten sollte auf keiner der beiden Seiten noch ein weiteres Tor fallen.