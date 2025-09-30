"Fantastische Fans": Noß und Hirsch danken Anhängern

Keinen Sieger gab es in einem lange Zeit chancenarmen Spitzenspiel in der 3. Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem MSV Duisburg. Nach 90 Minuten trennten sich die Team torlos, wodurch die Zebras auch im neunten Ligaspiel in dieser Saison ungeschlagen blieben. Am Mikrofon von Magenta Sport ordneten Conor Noß und Trainer Dietmar Hirsch nach Abpfiff das zuvor Gesehene ein.

"Wir können mit unsere Leistung sehr zufrieden sein Es war ein sehr schwieriges Spiel. Hier zu Null zu spielen und den Abstand zu halten, war sehr gut. Wir waren kompakt, haben nicht viel zugelassen, obwohl der Gegner viel den Ball hatte Wir hatten unsere Chancen, am Ende war es ein faires Unentschieden", resümierte Noß. Er selbst kam nach 77 Spielminuten im Fünfmeterraum der Saarbrücker zu einem guten Abschluss, konnte den Ball aus kurzer Zeit nicht über die Linie drücken. "Die Höhe war schwierig. Für den Fuß war es etwas zu hoch, mit dem Kopf komme ich auch nicht ran, so habe ich einfach versucht, mit irgendeinem Körperteil an den Ball zu kommen", erläuterte er.

Durchaus zufrieden mit der Punkteteilung äußerte sich der Trainer. "Hinten raus hatten wir die klarere Chancen. Wir haben wenig zugelassen. Für ein Auswärtsspiel als Aufsteiger sind wir bis zum Schluss mutig angelaufen. Ich denke, dass wir auch zum Ende hin die fittere Mannschaft waren. Bin froh, dass wir unseren Mann gestanden haben", sagte der 53-Jährige und führte weiter aus: "Es war wichtig, dass wir gegen eine Top-Mannschaft der Liga zu Null gespielt haben. Wir nehmen sehr viel Selbstvertrauen mit und freuen uns auf das Spiel am Freitag gegen Rostock."