"Fantastische Fans": Noß und Hirsch danken Anhängern

Keinen Sieger gab es in einem lange Zeit chancenarmen Spitzenspiel in der 3. Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem MSV Duisburg. Nach 90 Minuten trennten sich die Team torlos, wodurch die Zebras auch im neunten Ligaspiel in dieser Saison ungeschlagen blieben. Am Mikrofon von Magenta Sport ordneten Conor Noß und Trainer Dietmar Hirsch nach Abpfiff das zuvor Gesehene ein.
"Wir können mit unsere Leistung sehr zufrieden sein Es war ein sehr schwieriges Spiel. Hier zu Null zu spielen und den Abstand zu halten, war sehr gut. Wir waren kompakt, haben nicht viel zugelassen, obwohl der Gegner viel den Ball hatte Wir hatten unsere Chancen, am Ende war es ein faires Unentschieden", resümierte Noß. Er selbst kam nach 77 Spielminuten im Fünfmeterraum der Saarbrücker zu einem guten Abschluss, konnte den Ball aus kurzer Zeit nicht über die Linie drücken. "Die Höhe war schwierig. Für den Fuß war es etwas zu hoch, mit dem Kopf komme ich auch nicht ran, so habe ich einfach versucht, mit irgendeinem Körperteil an den Ball zu kommen", erläuterte er.
Durchaus zufrieden mit der Punkteteilung äußerte sich der Trainer. "Hinten raus hatten wir die klarere Chancen. Wir haben wenig zugelassen. Für ein Auswärtsspiel als Aufsteiger sind wir bis zum Schluss mutig angelaufen. Ich denke, dass wir auch zum Ende hin die fittere Mannschaft waren. Bin froh, dass wir unseren Mann gestanden haben", sagte der 53-Jährige und führte weiter aus: "Es war wichtig, dass wir gegen eine Top-Mannschaft der Liga zu Null gespielt haben. Wir nehmen sehr viel Selbstvertrauen mit und freuen uns auf das Spiel am Freitag gegen Rostock."
Bereits am Freitag gastiert Hansa Rostock im Duisburger Wedaustadion (19 Uhr, FuPa-Liveticker). Rund 23.500 Tickets sind für das Flutlichtduell im Vorverkauf bereits verkauft, allein 4.000 Anhänger der Kogge reisen am Tag der Deutschen Einheit in den Ruhrpott. Entsprechend kurz ist für beide Mannschaften die Vorbereitung. Duisburg tritt noch in dieser Nacht die Heimreise per Bus an. Nicht "vor drei Uhr" rechnet Hirsch mit der Ankunft in Duisburg. Neben Schlafen ist auch ein Kaltgetränk erlaubt. "Wenn heute jemand ein Bier trinken möchte, dann darf er das. Ich bin stolz auf meine Jungs und vertraue ihnen", sagt Hirsch.
Bevor es in den Bus ging, gab es aber noch ein großes Dankeschön an die mitgereisten Fans. Fast 1.500 Unterstützer der Zebras hatten sich unter der Woche auf den Weg ins Saarland gemacht. "Unsere Fans sind unglaublich. Die Unterstützung die wir Woche für Woche, auch unter der Woche bekommen, ist fantastisch. Wir können einfach nur danke sagen und versuchen, es auf dem Platz zurückzugeben", unterstrich Noß. "Wir hatten fast 1.500 Fans im Rücken. Sie haben uns getragen, danke dafür", ergänzte Hirsch abschließend.