Fanstammtisch mit Holger Bachthaler und Lutz Siebrecht von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

Einen Tag nach dem Trainingsauftakt zur neuen Saison hatten die Fans der Stuttgarter Kickers die Gelegenheit, Cheftrainer Holger Bachthaler und Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht beim Fanstammtisch hautnah zu erleben. Rund 70 Anhängerinnen und Anhänger waren der Einladung in den ADM-Sportpark gefolgt und sorgten für einen gelungenen Abend in angenehmer Atmosphäre. Im moderierten Gespräch gaben Bachthaler und Siebrecht Einblicke in die Vorbereitung und die ersten Trainingseinheiten, erläuterten die gemeinsame Ausrichtung für die kommende Saison und berichteten über die Arbeit rund um die Mannschaft. Dabei nahmen sich beide viel Zeit, um die zahlreichen Fragen der Fans offen und ausführlich zu beantworten.

– Foto: Stuttgarter Kickers

Bei kühlen Getränken und sommerlichen Temperaturen standen der persönliche Austausch und das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt. Vor allem für den neuen Cheftrainer bot der Abend eine erste Gelegenheit, mit den Kickers-Fans persönlich ins Gespräch zu kommen und die besondere Verbundenheit zwischen Verein und Anhängerschaft unmittelbar zu erleben.

Holger Bachthaler sagte nach der Veranstaltung: „Der Fanstammtisch war für mich eine tolle Gelegenheit, viele Kickers-Fans persönlich kennenzulernen. Man hat gespürt, wie groß die Begeisterung und die Identifikation mit dem Verein sind. Diese Unterstützung wollen wir mit harter Arbeit und einer engagierten Mannschaft auf dem Platz zurückgeben.“ Und auch Lutz Siebrecht zog ein positives Fazit: „Der offene und konstruktive Austausch mit unseren Fans ist uns sehr wichtig. Es freut mich, dass so viele Anhänger gekommen sind und großes Interesse an unserer Arbeit gezeigt haben. Solche Abende stärken das Miteinander und die Verbundenheit innerhalb der Kickers-Familie.“ Die Stuttgarter Kickers bedanken sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr großes Interesse und freuen sich auf die gemeinsame Regionalliga-Saison 2026/27. Auf die Waldau. Auf die Blaue!