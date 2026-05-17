Fans wählen Felix Dornebusch zum Spieler der Saison 2025/26

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Entscheidung ist gefallen: Die Anhänger der Stuttgarter Kickers haben Felix Dornebusch zum Spieler der Saison 2025/26 gewählt! Mit seinen starken Leistungen spielte sich „Dorne“ in diesem Jahr in die Herzen der Fans.

„Ich bedanke mich bei allen die mich gewählt haben. Ihr macht mich richtig stolz.“ sagte Dornebusch nach der Ehrung und ergänzte: „Jetzt haben wir noch ein Spiel. Ich gehe mit einem guten Gefühl ins Finale. Und dann ziehen wir das am Samstag gemeinsam. Und nochmal herzlich danke. Ich freue mich riesig.“

Auch Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht gratulierte bei der Pokalübergabe: „Felix hat sich diese Auszeichnung absolut verdient. Nach seiner langen Verletzungspause so zurückzukommen, verdient höchsten Respekt. Er war mit seiner Ruhe, seiner Präsenz und seinen Paraden ein enorm wichtiger Rückhalt für unsere Mannschaft. Gleichzeitig möchte ich aber auch David Tomić hervorheben. Dass ihm am Ende nur zwei Stimmen zum ersten Platz gefehlt haben, zeigt, welchen Stellenwert er sich mit seinen konstant starken Leistungen erarbeitet hat. Auch Jacob Danquah hat eine starke Saison gespielt und sich die Platzierung absolut verdient. Insgesamt zeigt das Voting, dass mehrere Spieler in dieser Saison Verantwortung übernommen haben.“