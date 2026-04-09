"Fans und uns selber belohnen" - Göttingen 05 empfängt Bleckenstedt

Die Ausgangslage ist klar, wie 05-Coach Brinkwerth betont: „Die Ergebnisse sprechen eindeutig für Bleckenstedt, was die Qualität anbelangt.“ Für ihn gehört der kommende Gegner aktuell zur Spitze der Liga: "Sie sind auch aufgrund der Spielerqualität, die sie in ihren Reihen haben, mit Vorsfelde aktuell die Top-Mannschaft der Liga.“ Seit zehn Partien verlor Bleckenstedt kein Spiel mehr. Der Abstand auf Göttingen 05 beträgt dennoch nur fünf Punkte.

Nach einem enttäuschenden Osterwochenende mit dem Pokalaus und der Niederlage in Kästorf liegt der Fokus bei Göttingen 05 klar auf einer Reaktion: „Für uns gilt es nach dem enttäuschenden Osterwochenende wieder eine gute Leistung abzuliefern und unsere Fans und uns selber mit einem guten Spiel und mit Punkten zu belohnen.“

„Dass das Unterfangen natürlich schwer wird ist uns klar, auch aufgrund unserer etwas angespannten Personalsituation.“ Dennoch setzt Brinkwerth auf den bekannten Fußball-Grundsatz: „Aber wie es so schön heißt, angeschlagene Gegner können besonders gefährlich sein und darauf hoffen wir natürlich.“ Im Hinspiel endete das Duell 2:2. Das letzte direkte Duell in Göttingen gewannen die 05er mit 2:1. Vielleicht ein gutes Omen.