Fans stärken MSV Duisburg den Rücken - Rekordstart bei Dauerkarten Der MSV Duisburg ist weiter angesagt. Auch wenn die Saison bitter endete, ist das Fieber auf die neue Spielzeit bei den Fans schon jetzt riesig. von Marcel Eichholz · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Der Dauerkartenverkauf beim MSV Duisburg ist stark angelaufen. – Foto: Arno Wirths

Groß war die Enttäuschung bei den Spielern, den Verantwortlichen und der Fans des MSV Duisburg, als die Mannschaft am letzten Spieltag der Saison den Relegationsrang in der 3. Liga knapp verpasste. Eine Woche später gelang mit dem Gewinn des Niederrheinpokals ein versöhnlicher Abschluss. Bereits zuvor haben die Anhänger der Zebras aber schon gezeigt, dass sie weiter fest hinter ihrem Verein stehen.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! In der abgelaufenen Spielzeit belegten die Meidericher in der Zuschauertabelle hinter Hansa Rostock und Alemannia Aachen den dritten Rang. Im Schnitt kamen 22.949 Zuschauer ins Wedaustadion und damit so viele, wie seit Bundesliga-Zeiten nicht mehr. Als Aufsteiger mischte der MSV von Beginn an die Liga auf und führte sie über viele Wochen gar als Tabellenführer an. Am Ende sollte es nicht reichen. Ausgerechnet im Fernduell gegen Rot-Weiss Essen musste Duisburg den Rivalen vorbeiziehen lassen. Ein Pfostentreffer von Rasim Bulic kostete den MSV die Relegation. Im Anschluss brachen Essener Fans im Duisburger Stadion ein, klauten den Torpfosten und präsentierten ihn stolz in ihrem Fanblock im Hinspiel der Relegation gegen die SpVgg Greuther Fürth. Im Rückspiel schlug dann das Karma eiskalt zu. Dickson Abiama köpfte nach einer Flanke ebenfalls nur an den Pfosten, Torben Müsel brachte es aus kurzer Distanz nicht fertig, den Ball über die Linie zu drücken. Letztlich scheiterte RWE in der Relegation und wird auch im kommenden Jahr drittklassig spielen.

Attraktive Liga zieht Fans ins Stadion Zu diesem Zeitpunkt lief der Dauerkartenverkauf bei den Zebras bereits auf Hochtouren. Am Freitag, den 22. Mai, startete der Verkauf und konnte gleich am ersten Tag einen Rekord vermelden. So gingen in den ersten Stunden bereits 1.600 Dauerkarten über die Ladentheke und damit rund 200 mehr, als zum gleichen Zeitpunkt zu Saisonbeginn. Da war die Euphorie in Duisburg allerdings umso größer, hatten die Zebras doch zuvor den direkten Wiederaufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga geschafft. >>> So läuft die Vorbereitung der Zebras Die Verkaufszahlen könnten nun sogar noch weiter in die Höhe gehen, denn die Liga wird in der neuen Saison so attraktiv wie lange nicht mehr sein. Mit Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster kommen zwei Traditionsvereine aus der 2. Bundesliga dazu. Alemannia Aachen, RW Essen und Aufsteiger Fortuna Köln sind ebenfalls traditionsreiche Mannschaften und dürften für spannende West-Schlager sorgen. Aus Nordrhein-Westfalen sind zudem noch der SC Verl und Viktoria Köln dabei. Nicht weit sind zudem die Auswärtsfahrten zum SV Meppen, Wehen Wiesbaden und womöglich auch zum TSV Havelse, der die Klasse halten könnte, sollte dem TSV 1860 München die Lizenz entzogen werden.