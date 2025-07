Fans des TSV 1860 erleichtert: „Hoffentlich hört der Hass jetzt auf“

Bad Tölz-Wolfratshausen – Erleichterung bei den Fans des TSV 1860 München : Nach 14 Jahren zieht sich der jordanische Investor Hasan Ismaik zurück, er verkauft seine Anteile an eine Schweizer Familien-Holding. Der Altmeister aus München -Giesing ist damit schuldenfrei, was viele Fans des Fußball-Drittligisten am Samstagabend mit Pyro und Feuerwerk rund ums Grünwalder Stadion feierten. Gelassener reagieren die Löwen-Fans im Landkreis auf diese Entwicklung. Doch auch bei ihnen ist Erleichterung zu spüren.

Martin Bachhuber (69), ehemaliger Landtagsabgeordneter und Schriftführer beim Löwen-Fanclub Isar-Loisach aus Bad Heilbrunn: „Ich war kein Ultra-Gegner von Ismaik, aber ich habe mit verhaltener Vorfreude gelesen, dass er seine Anteile verkauft hat. Das neue Unternehmen ist schon wieder ein bisschen dubios – keiner weiß, wer die Anteile übernommen hat. Dass dass Stadion zweitligatauglich ausgebaut werden soll, ist für die Ultra-Fans, die am Grünwalder Stadion ganz fest hängen, eine tolle Sache. Aber ich träume von dem großen Ziel 1. Bundesliga. Und da ist die Frage, ob man sich mit dem Grünwalder Stadion nicht zu sehr einschränkt. Was wäre, wenn wieder so ein Wunder passiert wie 1994, als man von der Dritten Liga direkt in die erste Liga durchmarschiert ist? Dass der Doppel-Aufstieg möglich ist, haben seither ja schon mehrere Mannschaften bewiesen. Was mich besonders freut: Die Mannschaft hat sich von den Namen her sehr positiv verstärkt.“

Stefan Hausruckinger, Vorstand Isarlöwen Ascholding: „Ich war nie ein Freund von Ismaik und nie ein Freund vom Präsidium. Ich war immer in der Mitte drin. Man darf nie vergessen: Ismaik hat uns nicht gesucht, wir haben ihn gesucht. Ohne ihn hätten wir in der Kreisklasse neu anfangen müssen. Zugleich war ich aber auch kein Freund von seinen Entscheidungen. Er hatte zweimal die Chance, den Verein vorwärtszubringen, und da hat er auch alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Er war nullkommanull informiert, was er sich da antut.