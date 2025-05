Fans des STV Hünxe lösen Polizeieinsatz nach Pokalfinale aus

Nach dem 2:3-Anschlusstreffer durch Laurin Oschinsky brannte der metaphorische Kessel auf Seiten von Hünxe. In Überzahl durfte man sich berechtigte Chancen auf ein Comeback und den großen Coup machen. Ein Moment, den zwei Zuschauer unter den STV-Anhängern nutzten, um Pyrotechnik zu zündeln.

"Gegen 16.15 Uhr vermummten sich zwei Zuschauer und holten einen Pyrotechnischen Gegenstand (Signalfackel) hervor", heißt es dazu in der Mitteilung der Kreispolizeibehörde Wesel. "Ein Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit auf der Platzanlage aufhielt, wies sich den beiden vermummten Personen gegenüber als Polizeibeamter aus und forderte die Personen auf ihre Vermummung abzulegen und das Entzünden von Pyrotechnik zu unterlassen. Aufgrund der alkoholbedingten Aggressivität der Störer forderte er weitere Unterstützungskräfte an und ließ sich Ausweisdokumente der beiden Personen aushändigen."

23-Jähriger in Gewahrsam

Den beiden Verursachern der Unruhe – hierbei soll es sich um einen 23- und einen 24-Jährigen aus Voerde handeln – sprang ein 29-Jähriger Mann aus Dinslaken zur Hilfe. Dieser entriss dem Polizeibeamten die beiden zuvor ausgehändigten Ausweise und flüchtete damit.

Die Folge: Mehrere Streifenwagen trafen im S-Stadion in Wesel ein, die Personalien aller drei Störenfriede wurde aufgenommen, woraufhin jeweils Platzverweise von der Polizei erteilt wurden.

Der angesprochene 23-Jährige aus Voerde ließ sich davon jedoch nur bedingt beeindrucken und kehrte wiederholt zur Anlage zurück. Infolgedessen wurde er zunächst in Gewahrsam genommen.

Weitere Konsequenzen offenbarte die Polizei noch nicht, derzeit sollen diverse Strafverfahren eingeleitet sein.

STV Hünxe – SV Blau-Weiß Dingden 2:3

STV Hünxe: Marvin Kötter, Benjamin Schiffer (87. Christian Benedikt Schmitz), Leonard Feldkamp (68. Said Lahyani), Fabian Sievers (68. Felix Lempert), Laurin Oschinsky, Eric Blumenroth, Philip Vogt (52. Lukas Krisor), Mattis Friederich, Julian Weinand, Moritz Borges (72. Fabrice Sievers), Niklas Weiß - Trainer: Marvin Schweds - Trainer: Jörg Lieg

SV Blau-Weiß Dingden: Niklas Schmitz, Deniz Tulgay (55. Robin Volmering), Hannes Göring, Kevin Juch, Jonas Schneiders (71. Stefan Chciuk), Jan-Niklas Haffke (64. Jonas Beckmann), Matties Volmering, Lasse Hoffmann (71. Lukas Maximilian Valler), André Bugla, Leon Norman Bender, Kemoh Sacko (71. Mohamed Salman) - Trainer: Jürgen Stratmann

Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln) - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Jan-Niklas Haffke (11.), 0:2 André Bugla (20.), 0:3 Kemoh Sacko (30.), 1:3 Fabian Sievers (50.), 2:3 Laurin Oschinsky (59.)

Rot: Leon Norman Bender (40./SV Blau-Weiß Dingden/Notbremse )