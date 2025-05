Doch damit nicht genug. Denn das Plakat wurde nicht nur während der Begegnung zwischen dem MSV und dem WSV in der Kurve hochgehalten. So wurde der Schriftzug am Sonntag auch am Parkplatz an der Grotenburg am Zaun der Uerdinger Spielstätte aufgehangen vorgefunden. Demnach hatten sich wohl ein paar Duisburger Fans nach der Partie gegen Wuppertal auf den Weg nach Krefeld gemacht und das Plakat dort gut sichtbar für alle Fans der Blau-Roten und die Verantwortlichen aufgehangen.