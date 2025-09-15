Fans des KFC Uerdingen sorgen für Frust bei St. Tönis

SC-Trainer Bekim Kastrati war aus sportlicher Sicht frustriert: „Wir haben heute viele Probleme gehabt und sind gar nicht ins Spiel gekommen. Nach dem 1:0 muss ich noch wacher sein und nach dem schnellen 2:0 war es klar, dass es für uns sehr, sehr schwer werden würde. Das 2:1 kam viel zu spät. Insgesamt eine sehr enttäuschende Leistung meiner Mannschaft. Das war heute einfach zu wenig. In einem Derby muss man ganz anders spielen. Aber es geht weiter. Wir werden aufstehen und weiter kämpfen.“ Angesichts der nächsten Aufgaben muss der Sportclub schnell die Kurve kriegen. Am Freitag geht es zur SpVg Schonnebeck, dann gastiert ETB SW Essen in der Apfelstadt.