Fans der 3. Liga wählen mit über 5000 Stimmen die Aufstiegsfavoriten Die 3. Liga startet in die Saison 2026/27 - und die FuPa-User haben ein klares Meinungsbild abgegeben. Fortuna Düsseldorf liegt in der Aufstiegsfrage vorne, dahinter folgen MSV Duisburg, Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen. von André Nückel · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Die Fortuna ist der Top-Favorit in der 3. Liga. – Foto: Imago Images

Die Vorfreude auf die neue Saison in der 3. Liga ist groß. Das zeigt auch die Beteiligung an der FuPa-Umfrage zur Frage: Wer steigt in die 2. Bundesliga auf? Insgesamt 5351 Teilnehmer haben abgestimmt - ein irrer Wert, der zeigt, wie groß das Interesse an dieser Spielklasse und am Aufstiegsrennen ist. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

Die Nutzer sollten bis zu drei Teams auswählen. Schließlich steigen zwei Mannschaften direkt auf, der Tabellendritte geht in die Relegation gegen den Tabellen-16. der 2. Bundesliga. Aus Sicht der FuPa-User ist Fortuna Düsseldorf der klare Favorit. Auf die Fortuna entfielen 23,6 Prozent der Stimmen. Damit liegt der Zweitliga-Absteiger deutlich vor der Konkurrenz. Dahinter folgt ein enges Verfolgerfeld: MSV Duisburg kommt auf 17,4 Prozent und landet damit knapp vor Hansa Rostock, das 17,2 Prozent erreicht. Auch Rot-Weiss Essen, zuletzt in der Relegation an Greuther Fürth gescheitert, wird von den Nutzern stark eingeschätzt. RWE kommt auf 15,0 Prozent und gehört damit klar zum Kreis der Mannschaften, denen der Sprung nach oben zugetraut wird.

Aachen folgt mit Abstand Hinter diesem Quartett folgt Alemannia Aachen mit 7,2 Prozent. Auch die Alemannia wird damit noch deutlich häufiger genannt als der Großteil der Liga. Danach reißt es in der Umfrage klar ab: Alle weiteren Mannschaften kommen auf 1,8 Prozent oder weniger. Auch Preußen Münster, ebenfalls aus der 2. Bundesliga abgestiegen, wird von den Usern damit deutlich seltener als direkter Aufstiegskandidat gesehen als Fortuna. Die Einschätzung der Fans ist damit eindeutig: Fortuna, MSV, Hansa und RWE bilden aus Sicht der Teilnehmer das obere Favoritenfeld. Aachen wird dahinter noch ernsthaft wahrgenommen, anschließend verteilt sich das Vertrauen nur noch auf kleinere Anteile.