Fans der 3. Liga wählen mit über 5000 Stimmen die Aufstiegsfavoriten

Die Vorfreude auf die neue Saison in der 3. Liga ist groß. Das zeigt auch die Beteiligung an der FuPa-Umfrage zur Frage: Wer steigt in die 2. Bundesliga auf? Insgesamt 5351 Teilnehmer haben abgestimmt - ein irrer Wert, der zeigt, wie groß das Interesse an dieser Spielklasse und am Aufstiegsrennen ist.
Die Nutzer sollten bis zu drei Teams auswählen. Schließlich steigen zwei Mannschaften direkt auf, der Tabellendritte geht in die Relegation gegen den Tabellen-16. der 2. Bundesliga. Aus Sicht der FuPa-User ist Fortuna Düsseldorf der klare Favorit. Auf die Fortuna entfielen 23,6 Prozent der Stimmen. Damit liegt der Zweitliga-Absteiger deutlich vor der Konkurrenz.
Dahinter folgt ein enges Verfolgerfeld: MSV Duisburg kommt auf 17,4 Prozent und landet damit knapp vor Hansa Rostock, das 17,2 Prozent erreicht. Auch Rot-Weiss Essen, zuletzt in der Relegation an Greuther Fürth gescheitert, wird von den Nutzern stark eingeschätzt. RWE kommt auf 15,0 Prozent und gehört damit klar zum Kreis der Mannschaften, denen der Sprung nach oben zugetraut wird.
Hinter diesem Quartett folgt Alemannia Aachen mit 7,2 Prozent. Auch die Alemannia wird damit noch deutlich häufiger genannt als der Großteil der Liga. Danach reißt es in der Umfrage klar ab: Alle weiteren Mannschaften kommen auf 1,8 Prozent oder weniger. Auch Preußen Münster, ebenfalls aus der 2. Bundesliga abgestiegen, wird von den Usern damit deutlich seltener als direkter Aufstiegskandidat gesehen als Fortuna.
Die Einschätzung der Fans ist damit eindeutig: Fortuna, MSV, Hansa und RWE bilden aus Sicht der Teilnehmer das obere Favoritenfeld. Aachen wird dahinter noch ernsthaft wahrgenommen, anschließend verteilt sich das Vertrauen nur noch auf kleinere Anteile.
Gerade der hohe Wert für Duisburg ist interessant. Der MSV ist frisch in die 3. Liga zurückgekehrt, hat aber durch den Aufstieg, die Euphorie rund um den Verein und die Kaderentwicklung offensichtlich viel Vertrauen aufgebaut. Ähnliches gilt für RWE, das ebenfalls als Klub mit großer Wucht, viel Umfeld und klaren Ambitionen wahrgenommen wird.
Der Spielplan liefert direkt einen passenden Einstieg in die Saison. Fortuna Düsseldorf eröffnet die Spielzeit am Freitag, 7. August, um 19 Uhr bei Waldhof Mannheim. Damit steht der Umfrage-Favorit sofort im Fokus. Eine Woche später folgt das erste Heimspiel gegen TSG Hoffenheim II.
Auch der MSV Duisburg startet vor eigenem Publikum. Die Zebras empfangen am Samstag, 8. August, um 14 Uhr den SV Meppen. Am zweiten Spieltag geht es für den MSV zum SC Verl. Hansa Rostock beginnt am Sonntag, 9. August, bei Hoffenheim II und empfängt danach Mannheim. Rot-Weiss Essen startet mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken, ehe am zweiten Spieltag das Heimspiel gegen TSV Havelse folgt.
Alemannia Aachen beschließt den ersten Spieltag am Sonntagabend mit einem Heimspiel gegen Verl. Am zweiten Spieltag wartet dann das Auswärtsspiel bei SC Fortuna Köln.
1. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Würzburger Kickers
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr MSV Duisburg - SV Meppen
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SC Preußen Münster
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II
Sa., 08.08.26 16:30 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SC Fortuna Köln
So., 09.08.26 13:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - F.C. Hansa Rostock
So., 09.08.26 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen
So., 09.08.26 19:30 Uhr Alemannia Aachen - SC Verl
2. Spieltag
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV Havelse
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Alemannia Aachen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 15.08.26 16:30 Uhr SC Verl - MSV Duisburg
So., 16.08.26 13:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim
So., 16.08.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken
So., 16.08.26 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - Viktoria Köln