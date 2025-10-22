Fanroth: „Es war der richtige Zeitpunkt für einen neuen Impuls"

– Foto: HA

Nach einem schwierigen Saisonstart in der Kreisliga A Berg ist die Zusammenarbeit zwischen dem TuS Immekeppel und Trainer André Fanroth beendet. Der 38-Jährige, der im Sommer 2024 vom TV Herkenrath gekommen war, verlässt den Verein nach neun Spielen – mit einem Sieg, acht Niederlagen und Tabellenplatz 15.

„Nach einem gemeinsamen Austausch sind wir übereingekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Am Ende war es eine Entscheidung, die beide Seiten mittragen. Schade natürlich, aber manchmal ist genau das der Moment, an dem ein neuer Impuls Sinn ergibt“, erklärt Fanroth im Gespräch. Verletzungspech und Personalsorgen

Die sportliche Situation war zuletzt alles andere als einfach. Mit nur drei Punkten aus neun Spielen und der schwächsten Defensive der Liga (35 Gegentore) blieb der TuS weit hinter den Erwartungen. Fanroth verweist auf die außergewöhnliche Personalnot: „Wir haben sportlich nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns erhofft hatten. Das lag aber nicht nur an der Leistung auf dem Platz, sondern vor allem an den extrem vielen Ausfällen. Unser Kader ist ohnehin klein, und wenn dann über Wochen bis zu acht Leistungsträger fehlen, lässt sich das kaum kompensieren. In vielen Spielen konnten wir letztlich nur nach Verfügbarkeit aufstellen. Das macht kontinuierliches Arbeiten nahezu unmöglich.“ Trotz der schwierigen Situation übernimmt der Trainer Verantwortung: „Ich habe natürlich meinen Teil der Verantwortung, aber wenn einem die halbe Mannschaft fehlt, stößt man zwangsläufig an Grenzen.“