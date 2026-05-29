Fanmarsch, Trophy-Tour, Empfang: Tasmania plant Meisterfeier Oberliga-Meisterfeier von ser · Heute, 19:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Die Oberliga-Meisterschaft ist dem SV Tasmania Berlin nur noch theoretisch zu nehmen. Am Samstag wird groß gefeiert.

Der SV Tasmania Berlin wird höchstwahrscheinlich am Samstagnachmittag in Mahlsdorf Meister der NOFV Oberliga Nord. Damit steigen die Neuköllner gleichzeitig in die Regionalliga Nordost auf. Mögliche Feierlichkeiten wurden bereits geplant. Doch zunächst muss noch gespielt werden. Anpfiff der Partie am Rosenhag ist um 14 Uhr. Im Vorfeld wollen die Anhänger von Tas gemeinsam zum Sportplatz marschieren. Auf Facebook wird zum Treffen am S-Bahnhof Mahlsdorf aufgerufen. Von dort aus soll gemeinsam die rund 20 Minuten gegangen werden. Sofern nichts außergewöhnliches mehr passiert, wird das Team dann direkt im Anschluss an die Partie vor Ort vom NOFV geehrt.

Anschließend beginnen die großen Feierlichkeiten. Zunächst ist ein Empfang am Rathaus Neukölln vorgesehen. Gegen 17:30 Uhr will der Verein gemeinsam mit den Fans und den Bezirksverantwortlichen jubeln. Anschließend begibt sich die Mannschaft auf eine kleine Stadtrundfahrt. Dabei stehen unter anderem die Sonnenallee, die Hermannstraße sowie der Kurfürstendamm auf dem Programm, ehe es in den heimischen Werner-Seelenbinder-Sportpark geht. An der Oderstraße dürfte das Team dann erneut feierlich empfangen werden. Vermutlich dürfte sich die Party dann bis tief in die Nacht ziehen. Ob auf der eigenen Sportanlage oder in den Bars und Clubs der Stadt.