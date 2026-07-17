Fanmannschaft des SV 98: Fußballcomeback auf der Radrennbahn

Darmstadt. Am 26. Juli rollt nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder der Ball über den Rasen der Darmstädter Radrennbahn. Zum dritten Mal belebt die Fanmannschaft des SV Darmstadt 98 so einen fast vergessenen Fußballort. Die „Zwote Zwote“ tritt am Platz bei der Rennbahn um 11 Uhr gegen die Bergsträßer B-Ligisten SG Nordheim-Wattenheim an. Zuletzt war das Gelände Schauplatz von Cross- und Mountainbike-Rennen. Jahrzehnte zuvor spielte hier die FK Olympia Darmstadt, ein Vorgängerverein des SV Darmstadt 98. Für Fanbeauftragten Alexander Lehné ist die Radrennbahn damit im weitesten Sinne eine frühere Heimstätte der Lilien.
Den geschichtsträchtigen Platz wieder bespielbar zu machen, kostete die Fanmannschaft viel Mühe und Geld. Die Helfer walzten den Boden, säten, entfernten Steine und füllten Fahrrinnen mit Erde auf. Ist der Rasen bis zum Stichtag spielbereit? Lehné sagt: "Kurioserweise erstrahlen die Stellen, an denen die Fahrspuren der Crossrennen zu sehen waren, am grünsten. An anderen Stellen tut sich der Rasen durch die Trockenheit schwer." Das Fazit: Nicht schön, aber zweckmäßig. Für einmal 90 Minuten werde es laut Lehné reichen. Ein Gewitter könne trotzdem nicht schaden.
Die größten Baustellen sind inzwischen erledigt. Bis zum Spieltag müssen allerdings noch die Tore angeliefert, der Platz abgestreut und das Catering organisiert werden. Letzteres teilt sich der Verein mit dem VC Darmstadt und tischt für Besucher Odenwälder Wurstwaren auf. Weil die Ticketverkäufe zahlreiche internationale Gäste erwarten lassen, gibt es außerdem tschechische Klobása und Merguez aus Frankreich.
"Wir gehen bereits auf 600 verkaufte Tickets zu. Damit sind wir sehr zufrieden", sagt Lehné. Rund ein Viertel der Ticketkäufer stammt aus Darmstadt. Karten gibt es weiterhin im Vorverkauf und an der Tageskasse. Ein ausverkauftes Spiel hält der Fanbeauftragte nicht für unwahrscheinlich.
Wichtiger als das Ergebnis sind für Lehné eine gute Atmosphäre, Spaß und eine verletzungsfreie Partie. "Traditionell verlieren wir bei den Groundhopping-Events hoch", sagt er, und lacht. Das Event an der Radrennbahn soll nicht das letzte seiner Art gewesen sein. Der Fanbeauftragte verrät: !Ein, zwei Ideen für attraktive Spielstätten haben wir noch."