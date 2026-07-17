Fanmannschaft des SV 98: Fußballcomeback auf der Radrennbahn

Den geschichtsträchtigen Platz wieder bespielbar zu machen, kostete die Fanmannschaft viel Mühe und Geld. Die Helfer walzten den Boden, säten, entfernten Steine und füllten Fahrrinnen mit Erde auf. Ist der Rasen bis zum Stichtag spielbereit? Lehné sagt: "Kurioserweise erstrahlen die Stellen, an denen die Fahrspuren der Crossrennen zu sehen waren, am grünsten. An anderen Stellen tut sich der Rasen durch die Trockenheit schwer." Das Fazit: Nicht schön, aber zweckmäßig. Für einmal 90 Minuten werde es laut Lehné reichen. Ein Gewitter könne trotzdem nicht schaden.

Die größten Baustellen sind inzwischen erledigt. Bis zum Spieltag müssen allerdings noch die Tore angeliefert, der Platz abgestreut und das Catering organisiert werden. Letzteres teilt sich der Verein mit dem VC Darmstadt und tischt für Besucher Odenwälder Wurstwaren auf. Weil die Ticketverkäufe zahlreiche internationale Gäste erwarten lassen, gibt es außerdem tschechische Klobása und Merguez aus Frankreich.

Fanmannschaft von SV Darmstadt 98: Sieg hat keine Priorität