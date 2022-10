Foto: bakhtiarzein – stock.adobe

Fangewalt: "Nichts dringt im Vorfeld nach Außen" Der Wormser Fanbeauftragte Philipp Richter erklärt, warum es so schwer ist, gegen Gewalt von Fußballfans vorzugehen

WORMS. 44 Millionen Euro kostet die Gewalt von Fußballfans jährlich. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München nach Auswertung polizeilicher Kriminalstatistiken. Der Leiter des Zentrums für Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsökonomik, Helmut Rainer sagt: „Fußballspiele der ersten bis dritten Liga führen an den Austragungsorten zu 21,5 Prozent mehr Gewalttaten, als an den jeweiligen Wochentagen sonst zu erwarten sind.“ Für den betrachteten Zeitraum von 4,5 Jahren schätzt das ifo-Institut die Zahl auf 38 268 einfache Körperverletzungen im Zusammenhang mit Fußball. Und das kostet: In Form von Krankenbehandlungen, Polizeieinsätzen, Gerichts- oder Staatsanwaltschaftskosten und durch Verdienstausfall.

Innerhalb der Stadien trägt der Verein die Verantwortung Dagegen vorzugehen ist allerdings nicht leicht, wie der Fanbeauftragte von Wormatia Worms, Philipp Richter, erklärt: „Das, was die öffentlichen Institutionen tun können, machen sie bereits. Innerhalb der Stadien liegt die Verantwortung beim Verein. Die Fantrennung erfolgt durch Ordnungskräfte.“ Auf dem Weg ins Stadion und nach den Spielen kümmert sich zudem die Polizei um die Sicherheit. Allerdings seien die Fanszenen so vernetzt, dass Kämpfe verabredet würden, ohne dass es jemand mitbekommt. Richter sagt: „Da gibt es eine Art Ehrenkodex, an den sich die Beteiligten halten. Nichts davon dringt im Vorfeld nach Außen und es kann so auch nicht von Vereinen oder der Polizei verhindert werden.“ Erst im Nachhinein erfährt zumindest eine kleine Öffentlichkeit von den Schlägereien. Oft werden Videos davon in bestimmten Facebook-Gruppen anschließend geteilt. Um das zu verhindern bräuchte es „Insider-Infos“, von einer Person „die man in die entsprechende Fanszene einschleust.“ Das Problem dabei: „Das ist ein riesen Aufwand und der Kreis ist sehr elitär“, sagt Richter. Kräfte werden an anderer Stelle dringender gebraucht Die Mühe wäre das nicht wert, findet der Fanbeauftragte: „Wenn sich zehn gegen zehn im Wald treffen und sich die Mütze einschlagen wollen, ist das ihre Sache. Erst, wenn Unbeteiligte ins Spiel kommen, wird es schwierig.“ Die Kräfte, die es bräuchte, um die Gewalttaten zu verhindern, würden an anderer Stelle dringender gebraucht. Richter ergänzt: „Natürlich ist man daran interessiert, dass sich niemand verletzt und auch die Pflegekräfte im Krankenhaus gilt es zu schonen. Aber viel können wir wirklich nicht tun.“