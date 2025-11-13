Fandemo am Sonntag: Fanszenen vereinen sich in Leipzig

In und um die Stadien stehen sie sich häufig verfeindet gegenüber. Am Sonntag wollen Fanszenen aus ganz Deutschland nun aber gemeinsam auf die Straße gehen.

Es ist mal wieder Länderspielpause. In Deutschlands Profiligen rollt der Ball am kommenden Wochenende nicht. Doch anstatt die fußballfreie Zeit für andere Dinge zu nutzen, rufen zahlreiche Fanszenen aus dem ganzen Land nun zu einer großen Demonstration auf. Unter dem Motto "Der Fußball ist sicher" wollen organisierte Fans am Sonntag für den Erhalt der Fankultur auf die Straße gehen. Für 11:30 Uhr ist eine Versammlung in der Leipziger Innenstadt angemeldet, zu der im Laufe des Tages bereits verschiedenste Fan- und Ultragruppen mobilisiert haben.

Den Aufruf teilten unter anderem die Südkurve München, Ultragruppen von Hertha und Union Berlin, der K-Block aus Dresden, das Commando Cannstadt aus Stuttgart und zahlreiche andere. Dass die Demo, die vom Netzwerk "Fanszenen Deutschlands" nach Sportschau-Angaben bisher mit 1500 Teilnehmern angemeldet wurde, in Leipzig stattfindet, ist sicher kein Zufall. Denn dort steigt am Montag das letzte Gruppenspiel in der WM-Qualifikation für die deutsche Nationalmannschaft. Auch dort sollen „diverse Aktionen" geplant sein, um „unseren Protest auch am spielfreien Wochenende in den Stadien hochzuhalten und in dem Fall dem DFB unmissverständlich klarzumachen, dass wir nicht tatenlos zusehen werden, wie sich dieser Verband zum Erfüllungsgehilfen von populistischen Innenministern macht!"