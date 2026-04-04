Fan-Vorteil für den „Effzeh“ im kleinen Derby gegen Fortunas U23

Wie emotional und intensiv die Duelle zwischen Teams aus Düsseldorf und Köln sein können, hat das vergangene Wochenende wieder einmal eindrucksvoll bewiesen. Beim Spiel zwischen der „Zwoten“ und Fortuna Köln ging es auf dem Platz und den Rängen zwischenzeitlich heiß her, Rudelbildungen und Gelb-Rote Karte inklusive. Am Ende musste sich die U23 dem Spitzenreiter mit 0:2 geschlagen geben, sie bestritt die komplette zweite Hälfte nach dem Platzverweis für Kilian Sauck in Unterzahl. Am Samstag (14 Uhr, Franz-Kremer-Stadion) steht mit dem Spiel gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln bereits das nächste Spiel gegen ein Team aus der Domstadt an.
Die Kölner, die sich mit 37 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld befinden, verloren die vergangenen drei Spiele in der Regionalliga jeweils mit 1:2, zuletzt musste das Team von Trainer Evangelos Sbonias eine Last-Minute-Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen wegstecken. Auch wenn die Aufgabe gegen den „Effzeh“ nach den vergangenen Spielen, in denen Fortuna gegen drei Spitzenteams der Liga antreten musste, vermeintlich leichter erscheint, erwartet Fortuna-Coach Jens Langeneke eine große Herausforderung für seine Mannschaft. „Es wird ein schweres Spiel und es ist eine große Aufgabe für uns“, sagte der Coach, der zudem die besondere Bedeutung der Partie hervorhob: „Es ist immer ein Derby, auch wenn die U-Mannschaften gegeneinander spielen.“
Daher werden neben den Spielern auf dem Platz wohl auch die Fans auf den Rängen eine wichtige Rolle spielen. Denn wie schon am vergangenen Wochenende, als mit 1205 Zuschauern der Saison-Höchstwert im Paul-Janes-Stadion geknackt wurde, ist auch am Ostersamstag mit einigen Anhängern zu rechnen. Während die erste Mannschaft von Fortuna am Samstagnachmittag um 13 Uhr zu Gast in Kaiserslautern ist, profitieren die Kölner von einer zeitversetzten Ansetzung. Denn die erste Mannschaft ist erst am Sonntag in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt gefordert, es wird also wohl einige Fans zum Derby ins Franz-Kremer-Stadion verschlagen.
Wichtiger als das Prestige eines Derbysieges wären für die „Zwote“ mit Blick auf die Tabelle schlichtweg die drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir sind uns der Gesamtsituation und der Tabellensituation bewusst“, erklärte Langeneke. „Dennoch gehen wir das Spiel positiv an und haben das klare Ziel, dort zu gewinnen.“ Verzichten muss der Trainer dabei wie schon am vergangenen Wochenende auf Danny Latza. Der 36-Jährige, der sich im Spiel gegen die U23 von Schalke 04 verletzt hatte, wird zum großen Bedauern seines Trainers in dieser Saison wohl nicht mehr auf dem Platz stehen können. Ebenfalls nicht mitwirken kann Kilian Sauck, der seine Sperre nach der Gelb-Roten Karte absitzen muss.