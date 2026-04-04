Fan-Vorteil für den „Effzeh“ im kleinen Derby gegen Fortunas U23

Auch die U-Duelle sind Derbys – Foto: Javad Mohammadpour

Wie emotional und intensiv die Duelle zwischen Teams aus Düsseldorf und Köln sein können, hat das vergangene Wochenende wieder einmal eindrucksvoll bewiesen. Beim Spiel zwischen der „Zwoten“ und Fortuna Köln ging es auf dem Platz und den Rängen zwischenzeitlich heiß her, Rudelbildungen und Gelb-Rote Karte inklusive. Am Ende musste sich die U23 dem Spitzenreiter mit 0:2 geschlagen geben, sie bestritt die komplette zweite Hälfte nach dem Platzverweis für Kilian Sauck in Unterzahl. Am Samstag (14 Uhr, Franz-Kremer-Stadion) steht mit dem Spiel gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln bereits das nächste Spiel gegen ein Team aus der Domstadt an.

Die Kölner, die sich mit 37 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld befinden, verloren die vergangenen drei Spiele in der Regionalliga jeweils mit 1:2, zuletzt musste das Team von Trainer Evangelos Sbonias eine Last-Minute-Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen wegstecken. Auch wenn die Aufgabe gegen den „Effzeh“ nach den vergangenen Spielen, in denen Fortuna gegen drei Spitzenteams der Liga antreten musste, vermeintlich leichter erscheint, erwartet Fortuna-Coach Jens Langeneke eine große Herausforderung für seine Mannschaft. „Es wird ein schweres Spiel und es ist eine große Aufgabe für uns“, sagte der Coach, der zudem die besondere Bedeutung der Partie hervorhob: „Es ist immer ein Derby, auch wenn die U-Mannschaften gegeneinander spielen.“