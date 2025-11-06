Fan-Service: wo kann ich in Luxemburg ausgehen?

Advertorial
FuPa Luxemburg hat für die Gästefans aus Deutschland einen kleinen, praktischen Guide zusammengestellt, wo man vor und nach dem Länderspiel am 14.November sowie an jenem Wochenende in Luxemburg ausgehen, etwas trinken und essen kann.
Natürlich ist diese Liste alles andere als vollständig, sollte aber einen kleinen Überblick verschaffen. Und natürlich sind auch Fans der FLF-Auswahl an diesen Locations willkommen!
🍽️ Fabrik - 33, rue de la Gare, L-7535 Mersch 👉 www.fabrik.lu
🍽️ Hitch - 21-25, Allée Scheffer, L-2420 Luxemburg 👉 www.hitch.lu
🍽️ Irish Pub & Restaurant - 40, rue des Bruyères, L-1274 Howald 👉 www.irishpubluxembourg.com
🍽️ Memphis - Restaurant Diner - Shopping Center Espace, 233 - 241 rue de Beggen, L-1221 Luxemburg 👉 restaurants.memphis-restaurant.com/beggen/
🍽️ Siegfried - 41, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg 👉 www.siegfried.lu
🍽️ Taste Food Hall - 4-6, rue des Trois Cantons, L-3980 Wickrange 👉 www.taste.lu
🍻 Irish Pub & Restaurant - 40, rue des Bruyères, L-1274 Howald 👉 www.irishpubluxembourg.com
🍻 Siegfried - 41, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg 👉 www.siegfried.lu
🪩 Fabrik - 33, rue de la Gare, L-7535 Mersch 👉 www.fabrik.lu
🪩 Hitch - 21-25, Allée Scheffer, L-2420 Luxemburg 👉 www.hitch.lu
⚽ Wer den lokalen Fußball am Wochenende des Länderspiels in Luxemburg erkunden möchte, kann dies quer durch die unteren Ligen tun. Alle Spiele findet ihr hier auf FuPa unter folgenden Links: