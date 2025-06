Fan radelt 2025/26 zu jedem Auswärtsspiel

Am 27. Juni wird Willi Corsten Gewissheit haben. Dann veröffentlicht die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan der kommenden Saison in der Bundesliga. Wann wird Borussia Mönchengladbach zum Deutschen Meister nach München reisen, wann stehen die beiden Fahrten nach Hamburg an, zum HSV und zum FC St. Pauli. Und wann kommt es zum Rheinischen Derby beim 1. FC Köln? All diese Fragen sind für Corsten von großer Bedeutung: „Wenn ich die Termine kenne, kann ich endlich anfangen zu planen“, sagt er.