Fan des MSV Duisburg nach Zusammenbruch in der Nacht verstorben

Es gibt die Momente, in denen der Fußball plötzlich ganz klein wird. Einen solchen gab es auch am Samstag im Finale des Niederrheinpokals. Denn während der ersten Halbzeit der Partie des MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen kam es im Fanblock der Meidericher zu einem medizinischen Notfall, ein Anhänger des MSV kämpfte um sein Leben. Da am frühen Abend nicht klar war, wie es bei dem Fan aussah, sagte der Verband die Siegerehrung richtigerweise ab und ehrte den Pokalsieger in den Katakomben des Stadions. Am Sonntagmorgen, so berichtet der Reviersport, gibt es nun traurige Gewissheit, dass der Fan in der Nacht zum Sonntag leider verstorben ist. Unser Mitgefühl ist bei den Angehörigen, der Familie und den Kurvenfreunden des Fans.