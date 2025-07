Die Schwatten-Anhänger müssen sich weiterhin mit dem Bau der neuen Tribüne gedulden. – Foto: Meiki Graff

Fan-Beben in Bocholt: Vorstand reagiert auf Tribünen-Proteste Regionalliga West: Sportlich gesehen hätte der Saisonauftakt für den 1. FC Bocholt kaum besser laufen können, gegen die U21 des 1. FC Köln gab es einen deutlichen 3:0-Heimerfolg. Hinter den Kulissen ist allerdings nicht alles im Reinen, wie die „Brigade Bocholt" im Rahmen des Ligaauftakts beklagte. Die Fangruppierung der Schwatten protestiert dabei nicht zum ersten Mal gegen den eigenen Vorstand, schließlich wurde der Bau der angekündigten Nord-Kurve erneut nach hinten verlegt.

Trotz des klaren 3:0-Heimsieges gegen die Profi-Reserve des 1. FC Köln ist beim 1. FC Bocholt derzeit nicht alles im Lot. Während es sportlich kaum einen besseren Saisoneinstand für die Schwatten hätte geben können, wettern die Fans gegen den eigenen Vorstand. Der Grund: Das Versprechen, den Bau der angekündigten Nord-Kurve nach dem Test gegen den FC Schalke 04 Anfang des Monats beginnen zu wollen, sei „wieder einmal nicht eingehalten“ worden, wie die Fangruppierung „Brigade Bocholt“ auf Instagram beklagt. Nun reagieren sowohl FCB-Präsident Ludger Triphaus als auch Teamchef Christopher Schorch auf die Vorwürfe.

Bereits vor dem Duell mit der U21 des 1. FC Köln am vergangenen Wochenende kam es vor dem Stadion am Hünting zu einer Protestaktion seitens der Fans: Durch eine improvisierte Baustelle, eingerichtet durch Absperrband, Baustellenschild, Schaufeln und Sand, kritisierte die „Brigade Bocholt“ den noch nicht aufgenommenen Baustart der Nord-Kurve. Auf einem Banner war zusätzlich zu lesen: „Den Spatenstich setzen wir.“ Dass die Geduld der Fans am Ende ist, war dann auch während des Auftaktspiels zu vernehmen, schließlich blieb der Bocholter-Fan-Support in den ersten 19 Minuten aus. Nach Spielende sahen sich dann Vorstand Ludger Triphaus und Teamchef Christopher Schorch zu einem Statement gezwungen. Triphaus und Schorch: „Bauen keine Garage, sondern eine Millioneninvestition in die Zukunft unseres Vereins“

Mittels eines offenen Briefes an die eigenen Fans meldeten sich Triphaus und Schorch nach dem Ligaauftakt gegen den Effzeh zu Wort. Neben dem Verständnis für die aufgebrachte Stimmung im Fanlager bringen die beiden Vorstandsmitglieder auch die Gründe für die Dauer der Bauplanung zum Ausdruck: „Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ihr, liebe Brigade, unter anderem mit einer 19-minütigen Schweigeaktion euren Unmut über den stockenden Baustart der neuen Nord-Tribüne zum Ausdruck gebracht habt. Auch wenn uns das als Vereinsverantwortliche trifft und dies die Stimmung trotz des 3:0-Auftaktsieges getrübt hat, können wir euren Frust durchaus nachvollziehen“; heißt es in dem Brief. Dennoch nennen Triphaus und Schorch nachvollziehbare Gründe für den verspäteten Baubeginn, schließlich ginge es bei dem Vorhaben nicht um den Bau einer „Garage, sondern um eine Millioneninvestition in die Zukunft unseres Vereins“. Im offenen Brief heißt es weiter: „Der Bau der Nord-Tribüne als Zuhause der Fans bleibt ein zentrales Projekt für den Verein - daran gibt es keine Zweifel. Aber wir bitten auch um Verständnis, dass wir die finanzstrukturellen Fragen in diesem Zusammenhang besonders intensiv prüfen, auch wenn das zu Lasten der öffentlich angedachten Zeitschiene geht“, lautet die Erklärung. Schließlich habe es in der jüngeren Vergangenheit bereits einige millionenschwere Anpassungen gegeben, wie beispielsweise für neues Flutlicht, neue Anzeigetafeln oder Lautsprecheranlagen.