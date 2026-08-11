Fan-Angriff nach Jeunesse – Bissen: was gewusst ist

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Knapp dreizehn Stunden später reagierte der Rekordmeister mit einer Pressemitteilung, in der man Gewalt in jeglicher Form verurteilte, aber auch Kritik am Verein aus Bissen übte, da dieser den Weg der sozialen Medien einem direkten Austausch mit dem Verein Jeunesse Esch vorzog.

Rückblick: nach dem Spiel Jeunesse Esch – Atert Bissen am Sonntagabend in der Nationaldivision veröffentlichte der Gastverein eine offizielle Stellungnahme in den sozialen Netzwerken, in der es hieß, dass „Mitglieder des Vereins“ angegriffen, eine Fahne gestohlen und mehrere Personen nach Zusammenstößen verletzt worden seien.

Gegenüber Radio 100,7 bestätigte Jeunesse-Präsident Marc Theisen am Montag, dass es zu einem Vorfall am Sonntagabend gekommen sei. Laut der Website des Radiosenders sei in der Tat eine Fahne gestohlen und dann verbrannt worden und ein Fan aus Bissen hätte einen Schlag ins Gesicht erhalten, woraufhin das Opfer sich in ein Krankenhaus begab. Jeunesse stelle ein Eintrittsverbot für den Urheber der Tat in Aussicht.

„Wir können jedoch keine Selbstjustiz ausüben“ so der Jeunesse-Vorsitzende und Sportanwalt Theisen. „Wir können aber Maßnahmen gegenüber einem Anhänger ergreifen, der sich nicht benimmt, wie man es im Rahmen des Fairplay erwarten kann“ wird Marc Theisen weiter zitiert. „Fakt ist, dass keine Polizei an den Ort des Geschehens kam und auch niemand der beiden Fangruppen sich bei Vereinsoffiziellen gemeldet hat. Denn diese Leute waren noch bis gegen 23 Uhr im Stadion.“

Theisen stand rtl.lu zufolge in Kontakt mit dem Bisser Vorsitzenden Carlos Teixeira. Am Montagmittag entschied man, dem Vorfall auf den Grund zu gehen. Es würde sich herauskristallisieren, dass es „zu einem etwas lauteren Austausch zwischen Jeunesse-Ultras und denen von Bissen“ kam. Jeunesse wolle die Verantwortlichen in eine Vorstandssitzung zitieren, sobald sie identifiziert wurden. In Bissen findet laut RTL am Dienstagabend eine Vorstandssitzung statt, in der man entscheiden will, wie man in der Sache weiter verfährt.

Die Pressestelle der Polizei hat FuPa gegenüber am Dienstagvormittag bestätigt, dass das zuständige Revier nicht wegen einer eventuellen Auseinandersetzung kontaktiert worden war und dass kein Einsatz in diesem Zusammenhang stattfand. Weiter lagen der Polizei bis zum Zeitpunkt der Antwort auf unsere schriftliche Anfrage keine Informationen über eine mögliche Anzeige vor. Man betonte, dass dies nicht bedeutet, dass nicht doch noch Anzeige erstattet werden kann. Die Polizei wies zudem darauf hin, dass sie allen Menschen, die Opfer einer Straftat werden, rät, sich schnellst möglich bei ihr zu melden.