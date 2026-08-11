Eine ereignisreiche Partie hatten der TSV Schönberg (in schwarz) und der FC Eging – Foto: Bernardo Picture
Famoser Oberalteicher Re-Start - Verrückter Spieltag in der KK Regen
Die Kreis-Highlights vom vergangenen Wochenende
von Thomas Seidl · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser
Hochsommer und Ferien in Niederbayern - und auch die neue Spielzeit im Amateurfußball ist wieder voll im Gange. Wir haben für euch wieder ein paar Highlights vom vergangenen Wochenende von den niederbayerischen Fußballplätzen herausgesucht:
Niederbayern Ost
Kreisklasse Regen
So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
Ein packendes Match lieferten sich Kreisliga-Absteiger TSV Schönberg und Aufstiegskandidat FC Eging. Obwohl die Gäste um den Ex-Schaldinger Andreas Drexler zweimal in Front lagen, behielt am Ende die heimische Hobelsberger-Truppe mit 5:3 die Oberhand. Zur tragischen Figur wurde FCE-Kapitän Matthias Buchbauer
, der in der Schlussphase gleich zwei Elfmeter - einem beim Spielstand von 3:3 - verballerte.
Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
Ebenfalls acht Treffer fielen im Derby zwischen dem TSV Hengersberg und dem FC Handlab-Iggensbach. Überragender Mann bei der Hidringer-Elf war Adrián Grebáč
, der einen Dreierpack schnürte. Handlab-Iggensbach sah nach einer 4:2-Führung bereits wie der sichere Sieger aus, ehe Hengersbergs "Oldie" und Spielercoach Martin Wimber
es mit einem Kopfballtreffer eine Viertelstunde vor Schluss wieder spannend machte. Yannick Viertlböck
glückte in der Schlussphase dann sogar noch der 4:4-Ausgleich.
Der TSV Klingenbrunn ist bislang die Überraschungsmannschaft der Kreisklasse Regen – Foto: Bernardo Picture
So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Auch in Klingenbrunn sahen die Zuschauer eine komplett verrückte Partie. Die Fatima-Elf wahrte mit einem fulminanten Schlussspurt den Nimbus der Unbesiegbarkeit und brachte den Rotwald-Kickern mit einem Last-Minute-Tor von Youngster Gabriel Wagner
die erste Niederlage bei - Endstand 4:3!
Kreisklasse Straubing
Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
Am ersten Gäubodenfest-Wochenende hatte die DJK SB Straubing allen Grund zur Freude. Im Derby gegen die SG Kirchroth / Saulburg sprang für den Kreisliga-Absteiger ein ungefährdeter 6:1-Kantersieg heraus, der vermutlich gebührend gefeiert wurde. Mann des Tages war der 20-jährige Bastian Hagenauer
, der die Partie mit einem lupenreinen 24-Minuten-Hattrick nach der Pause entscheiden konnte.
A-Klasse Straubing
Sa., 08.08.2026, 15:00 Uhr
Ein famoses Spielbetriebs-Comeback legt der TSV Oberalteich hin. Nach dem doch etwas überraschenden 3:2-Auftakterfolg beim Kreisklassen-Absteiger SpVgg Straubing wurde der FC Straubing mit einer 7:0-Packung nach Hause geschickt. Re-Start gelungen, Traumstart perfekt! Auch in dieser Begegnung gab es einen Hattrick zu vermelden: Der 38-jährige Routinier Edwin Herrler
brauchte vor der Pause dafür 31 Minuten und legte in der Endphase noch einen vierten Treffer nach.
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Passau: DJK Haselbach - DJK Eintracht Passau 9:1
2. A-Klasse Pocking: STV Ering - TSV-DJK Malching 8:1
3. A-Klasse Lalling: FC Poppenberg - SV Fürstenstein 6:2
3. Kreisklasse Regen: TSV Schönberg - FC Eging 5:3
3. Kreisklasse Regen: TSV Hengersberg - FC Handlab-Iggensbach 4:4
Niederbayern West
Fr., 07.08.2026, 20:00 Uhr
350 Zuschauer wollten das Duell zwischen dem Absteiger TSV Gangkofen und den amtierenden Vizemeister TSV Eintracht Oberdietfurt sehen. Am Ende sahen die Fans keinen Sieger, denn die beiden Kreisliga-Aspiranten trennten sich mit einem 1:1-Remis.
Der TV Reisbach feierte ein fulminantes Comeback – Foto: Paul Hofer
Kreislasse Dingolfing
Sa., 08.08.2026, 14:00 Uhr
Bei tropischen Temperaturen schien der TV Reisbach auf heimischen Geläuf gegen den SSV Weng früh auf der Verliererstraße zu sein. Die Hochstetter-Mannen lagen schon nach 17. Minuten mit 0:2 in Rückstand, zeigten dann aber eine bemerkenswerte Moral. Noch vor der Pause konnte man ausgleich und in der Endphase mit zwei sehr späten Treffern (88./90.) sogar noch die Komplette-Wende schaffen.
Kreisklasse Landshut
So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Einen Hattrick gab es auch im Fußballkreis West - allerdings nicht einer Halbzeit. Edanis Shala
wird sich über seine drei Einschüsse beim souveränen 5:1-Auswärtscoup des SV Puttenhausen beim TSV Vilslern dennoch gefreut haben, zumal der Klub aus der Hallertau damit seine Ambitionen eindrucksvollen unterstreichen konnte.
1. A-Klasse Kelheim: TSV Abensberg 2 - SC Mitterfecking 6:2
2. Kreisklasse Kelheim: TSV Herrngiersdorf - SpVgg Kapfelberg 7:0
2. A-Klasse Landshut: TSV Obersüßbach - SG Attenhofen 1 / Walkertshofen 2 2:5
2. A-Klasse Mallersdorf: SG Hofkirchen / Hainsbach - FC Neufahrn 7:0
2. A-Klasse Vilsbiburg: SV Haarbach - TSV Vilsbiburg 2 6:1