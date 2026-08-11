Famoser Oberalteicher Re-Start - Verrückter Spieltag in der KK Regen Die Kreis-Highlights vom vergangenen Wochenende von Thomas Seidl · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

Eine ereignisreiche Partie hatten der TSV Schönberg (in schwarz) und der FC Eging – Foto: Bernardo Picture

Hochsommer und Ferien in Niederbayern - und auch die neue Spielzeit im Amateurfußball ist wieder voll im Gange. Wir haben für euch wieder ein paar Highlights vom vergangenen Wochenende von den niederbayerischen Fußballplätzen herausgesucht:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Regen





Ein packendes Match lieferten sich Kreisliga-Absteiger TSV Schönberg und Aufstiegskandidat FC Eging. Obwohl die Gäste um den Ex-Schaldinger Andreas Drexler zweimal in Front lagen, behielt am Ende die heimische Hobelsberger-Truppe mit 5:3 die Oberhand. Zur tragischen Figur wurde FCE-Kapitän



Ein packendes Match lieferten sich Kreisliga-Absteiger TSV Schönberg und Aufstiegskandidat FC Eging. Obwohl die Gäste um den Ex-Schaldinger Andreas Drexler zweimal in Front lagen, behielt am Ende die heimische Hobelsberger-Truppe mit 5:3 die Oberhand. Zur tragischen Figur wurde FCE-Kapitän Matthias Buchbauer , der in der Schlussphase gleich zwei Elfmeter - einem beim Spielstand von 3:3 - verballerte.



Ein famoses Spielbetriebs-Comeback legt der TSV Oberalteich hin. Nach dem doch etwas überraschenden 3:2-Auftakterfolg beim Kreisklassen-Absteiger SpVgg Straubing wurde der FC Straubing mit einer 7:0-Packung nach Hause geschickt. Re-Start gelungen, Traumstart perfekt! Auch in dieser Begegnung gab es einen Hattrick zu vermelden: Der 38-jährige Routinier Ein famoses Spielbetriebs-Comeback legt der TSV Oberalteich hin. Nach dem doch etwas überraschenden 3:2-Auftakterfolg beim Kreisklassen-Absteiger SpVgg Straubing wurde der FC Straubing mit einer 7:0-Packung nach Hause geschickt. Re-Start gelungen, Traumstart perfekt! Auch in dieser Begegnung gab es einen Hattrick zu vermelden: Der 38-jährige Routinier Edwin Herrler brauchte vor der Pause dafür 31 Minuten und legte in der Endphase noch einen vierten Treffer nach. Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Passau: DJK Haselbach - DJK Eintracht Passau 9:1

2. A-Klasse Pocking: STV Ering - TSV-DJK Malching 8:1

3. A-Klasse Lalling: FC Poppenberg - SV Fürstenstein 6:2

3. Kreisklasse Regen: TSV Schönberg - FC Eging 5:3

3. Kreisklasse Regen: TSV Hengersberg - FC Handlab-Iggensbach 4:4



Niederbayern West Kreisklasse Pfarrkirchen

Fr., 07.08.2026, 20:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen Gangkofen SV Eintr. Oberdietfurt Oberdietfurt 1 1

350 Zuschauer wollten das Duell zwischen dem Absteiger TSV Gangkofen und den amtierenden Vizemeister TSV Eintracht Oberdietfurt sehen. Am Ende sahen die Fans keinen Sieger, denn die beiden Kreisliga-Aspiranten trennten sich mit einem 1:1-Remis.





Der TV Reisbach feierte ein fulminantes Comeback – Foto: Paul Hofer

Kreislasse Dingolfing





Bei tropischen Temperaturen schien der TV Reisbach auf heimischen Geläuf gegen den SSV Weng früh auf der Verliererstraße zu sein. Die Hochstetter-Mannen lagen schon nach 17. Minuten mit 0:2 in Rückstand, zeigten dann aber eine bemerkenswerte Moral. Noch vor der Pause konnte man ausgleich und in der Endphase mit zwei sehr späten Treffern (88./90.) sogar noch die Komplette-Wende schaffen. Bei tropischen Temperaturen schien der TV Reisbach auf heimischen Geläuf gegen den SSV Weng früh auf der Verliererstraße zu sein. Die Hochstetter-Mannen lagen schon nach 17. Minuten mit 0:2 in Rückstand, zeigten dann aber eine bemerkenswerte Moral. Noch vor der Pause konnte man ausgleich und in der Endphase mit zwei sehr späten Treffern (88./90.) sogar noch die Komplette-Wende schaffen. Kreisklasse Landshut

