– Foto: Jan Gundlach

Der TSV Ihringshausen setzt bei der Kaderplanung für die kommende Spielzeit auf Kontinuität – und auf familiären Zusammenhalt. Unter dem Motto „Family First“ teilte der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien mit, dass gleich zwei Brüderpaare ihre Zusage für die nächste Saison gegeben haben: Hendrik und Dennis Hußmann sowie Ferris und Felix Sonnenschein bleiben an der Eichhecke.

Für den TSV sind die Verlängerungen mehr als nur Personalien, sie unterstreichen den Charakter des Teams. Die Hußmann-Brüder stehen für Stabilität, Robustheit und Verlässlichkeit, die Sonnenscheins bringen neben sportlicher Qualität auch Identifikation mit dem Verein ein – Felix Sonnenschein fungiert zudem als Vizekapitän. Dass gleich vier Spieler aus zwei Familien frühzeitig zugesagt haben, ist ein Signal in Richtung Mannschaft und Umfeld: Der Kern hält zusammen.

Die Entscheidungen passen in eine Reihe bereits bekannt gewordener Zusagen. Zuvor hatten schon Lars Ruth, Chris Schäfer, Phil Mucha und Justus König für eine weitere Saison beim TSV Ihringshausen zugesagt. Schritt für Schritt fügt der Verein damit die ersten „Puzzle-Teile“ für die neue Serie zusammen – mit einem klaren Schwerpunkt auf Kontinuität.