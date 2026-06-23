🎉⚽ FAMILIENTAG ZUM 100-JÄHRIGEN JUBILÄUM ⚽🎉 Nur noch wenige Tage!

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Am Samstag, den 27.06.2026, feiern wir gemeinsam den großen Familientag im Rahmen unseres 100-jährigen Jubiläums der Fußballabteilung des TSV Weilheim.

🎁 GROSSE JUBILÄUMSTOMBOLA

Unter anderem zu gewinnen:

⭐ VIP-Tickets für den VfB Stuttgart

⭐ Original signierte Europa-League-Bälle

⭐ Unterschriebene VfB-Trikots

⭐ Fahrschulgutscheine der Fahrschule Kübel

⭐ Einkaufsgutscheine von EDEKA Unverricht und REWE Seper

🎯 MITMACH-AKTIONEN FÜR DIE GANZE FAMILIE

⚽ Fußballdart

🥅 Torwand

💥 Schusskraftmessung

🏃‍♂️ Dribbling-Wettbewerb

🎈 Kinderprogramm in Zusammenarbeit mit dem Weilheimer Kindersport

🌭🍟 Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Kommt vorbei, verbringt mit uns einen tollen Tag rund um den Fußball und feiert gemeinsam mit uns 100 Jahre Leidenschaft, Gemeinschaft und Fußball in Weilheim!

Wir freuen uns auf euch! ❤️⚽

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