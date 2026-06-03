🔴⚪ 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗜𝗘𝗡𝗧𝗔𝗚 𝗭𝗨𝗠 𝟭𝟬𝟬-𝗝Ä𝗛𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡 𝗝𝗨𝗕𝗜𝗟Ä𝗨

von Gianni Mantineo · Heute, 14:14 Uhr · 0 Leser

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Wir feiern 100 Jahre TSV Weilheim Fußball – und ihr seid alle herzlich eingeladen! 🥳⚽

⚽ 11:30 Uhr Einlagespiel unserer E1 gegen den 1. FC Heidenheim

⚽ 14:00 Uhr

VfB Stuttgart II 🆚 FC Augsburg II

🎟️ Große Tombola mit attraktiven Preisen

🏆 Hauptgewinn:

🎫 VIP-Ticket für den VfB Stuttgart

Außerdem zu gewinnen:

👕 Unterschriebene VfB-Trikots

⚽ Original signierte Europa-League-Bälle

🚗 Fahrstunden-Gutscheine der Fahrschule Kübel

🛒 Einkaufsgutscheine von EDEKA Unverricht und REWE Seper

👨‍👩‍👧‍👦 Für die ganze Familie:

⚽ Fußballdart

🔶 Kinderprogramm

🥅 Torwand

💨 Schusskraftmessung

🏃 Dribblingwettbewerb

🎈 Sport und Spiele durch den Weilheimer Kindersport

Kommt vorbei und feiert mit uns 100 Jahre Leidenschaft, Gemeinschaft und Fußball in Weilheim! ❤️🤍

#100JahreTSVWeilheimFussball #TSVWeilheim #JungGemeinsamJetzt #LetsGo #DNAWeilheim 🔴⚪