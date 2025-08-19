Familientag beim TuS Hackenbroich bietet Spiel, Spaß und Spannung

Am Sonntag, den 31. August 2025, sind alle großen und kleinen Besucher herzlich zum Familientag auf dem Sportplatz in Hackenbroich eingeladen. Von 13:00 bis 17:00 Uhr erwartet die Gäste - neben den beiden Heimspielen der Kreisliga-Fußballer - ein buntes Programm rund um Nachhaltigkeit und den Erhalt unserer Ökosysteme.

„Mit unserem Familientag möchten wir unseren Sportplatz als Ort der Begegnung stärken – voller Spaß, Bewegung und gleichzeitig mit einem Bewusstsein für unsere Umwelt“, erklärt Vereinsvorsitzender André Heryschek.

Der Familientag findet parallel zum Fußball-Heimspiel der 1. Mannschaft (Anstoß: 15:00 Uhr) statt. Schirmherr der Veranstaltung ist Andreas Buchartz, Mitglied des DFB-Sportgerichts und des Vorstands des Fußballkreises, während sich André Heryschek, Vorsitzender des TuS, auf lautstarken Support der heimischen Mannschaften freut.

„Sowohl der Fußball als auch unsere Ökosysteme sind geprägt von globalen Zusammenhängen und Herausforderungen. Als Mitglied eines DFB-Gremiums freue ich mich, dass der Verein nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich Verantwortung übernimmt“, betont Schirmherr Andreas Buchartz, der allen Engagierten für ihren Einsatz beim Familientag dankt.

Für Jugendliche, Kinder und Familien gibt es jede Menge zu entdecken:

Hüpfburg zum Austoben

das Pänzmobil mit Kreativ- und Bewegungsangeboten

Kinder-Mitmachtheater für Kinder von ca. 3 – 6 Jahren

VR-Brillen mit Lern-Apps über Nachhaltigkeit und globale Ökosysteme für Kinder ab 10 Jahren

Obstquiz zum Raten

Basteln von Samenbomben für "buntes Grün" im eigenen Garten

Erste-Hilfe-Crashkurs – Wissen, das Leben retten kann, für Jugendliche ab 12 Jahren

Wissen

Heryschek: „Viele Kinder wachsen hier in Hackenbroich mit dem Fußball auf. Der Familientag zeigt, dass man neben dem Ball auch andere Dinge ins Rollen bringen kann – wie zum Beispiel den Umweltschutz. Wenn wir hier über Nachhaltigkeit sprechen und Wissen vermitteln, erreichen wir die Menschen direkt, spielerisch und aus der Mitte der Gesellschaft.“

Buchartz: „Fußball lehrt uns Teamgeist – und genau diesen Teamgeist brauchen wir auch, um unsere Ökosysteme zu schützen. Jeder spielt eine Rolle, keiner steht allein auf dem Platz. In der Vergangenheit hat der TuS sich bereits vorbildlich sozial eingesetzt, bspw. bei der Integration. Der Familientag richtet sich nun konkret an Jugendliche, Kinder und ihre Familien.“

Der TuS Germania 1930 Hackenbroich und Schirmherr Andreas Buchartz freuen sich auf zahlreiche Besucher – ob als Zuschauer der Heimspiele, als Familie beim bunten Rahmenprogramm oder einfach zum gemütlichen Beisammensein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Gefördert wird die Veranstaltung von ENGAGEMTENT GLOBAL mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

„Wir wollen, dass jeder hier etwas mitnimmt – ob eine neue Idee zur Nachhaltigkeit oder einfach ein schönes Erlebnis mit der Familie“, so Heryschek und Buchartz abschließend.

Ort: Sportplatz Hackenbroich, Hackhauser Str. 50

Datum: Sonntag, 31. August 2025

Zeit: 13:00 – 17:00 Uhr

Eintritt: frei

Vorläufiger Zeitplan: