Familienspieltag des SSV Ulm gegen den SV Waldhof Mannheim

Ferien, schönes Wetter, Fußball und viele Aktionen – beim Familienspieltag des SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga gegen den SV Waldhof Mannheim ist einiges geboten.
Am 4. Spieltag bieten die Spatzen rund um das Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim am Sonntag, 31.08.2025, ein buntes Rahmenprogramm und stark vergünstigte Tickets für Familien. Der Block E wird für diese Partie zum Familienblock.
Die Preise wurden für Familien stark gesenkt, so zahlt z.B. ein Erwachsener mit zwei Kindern nur 20,00 € anstatt wie regulär 29,00 €.
Zwei Erwachsene mit zwei Kindern erhalten das Familienticket für nur 29,00 € anstatt für 44,00 €.
Es sind verschiedene weitere Familienpakete buchbar, diese sind im Onlineshop zu finden.
Beim Einlass ins Donaustadion wird es im Bereich des Nordeingangs eine separate Einlassschleuse für Familien geben um den Einlass so angenehm und schnell wie möglich zu gestalten.
Hinter der Gegentribüne gibt es für Kinder ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Trampolin und Parcours. Selbstverständlich wird auch Maskottchen Albert vor Ort sein.
Vorverkauf
Der Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer startet am Mittwoch, 13.08. um 09.00 Uhr, der freie Verkauf am Freitag, 15.08., um 13.00 Uhr.
Tickets sind sowohl online als auch vor Ort im Fanshop am Donaustadion zu den regulären Öffnungszeiten von Dienstag bis Donnerstag erhältlich.
Natürlich werden auch im Volksbank Ulm-Biberach Familienblock wie bei jedem Spiel vergünstigte Tickets verfügbar sein.
Ebenfalls familienfreundlich: Seit dieser Saison sind die Kindertrikots in den Größen 116-164 nochmals um 10,- € reduziert und kosten anstatt 64,95 € nur noch 54,95 €.
Am Mittwoch startet auch der Vorverkauf für das Auswärtsspiel des SSV Ulm 1846 Fußball beim MSV Duisburg.
Tickets gibt es ausschließlich hier.