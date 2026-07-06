Familienname mit Tradition

Manche Namen sind eng mit einem Verein verbunden. Bei der SV Lauingen-Bornum gehört der Name Döhrmann zweifellos dazu. Mit Janus Döhrmann schließt sich nun die nächste Generation den „Laboboys“ an.

Der 18-Jährige tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters und seines Onkels, die bereits für die SVLB aktiv waren. Für den Verein bedeutet die Verpflichtung deshalb nicht nur eine sportliche Verstärkung, sondern auch die Fortsetzung einer langjährigen Verbindung.