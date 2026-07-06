Familienname mit Tradition

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Mit Janus Döhrmann hat die SV Lauingen-Bornum ihren sechsten Sommer-Neuzugang verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt aus der U19 der JSG Helmstedt zur SVLB und führt dabei eine bekannte Familiengeschichte fort.
Manche Namen sind eng mit einem Verein verbunden. Bei der SV Lauingen-Bornum gehört der Name Döhrmann zweifellos dazu. Mit Janus Döhrmann schließt sich nun die nächste Generation den „Laboboys“ an.
Der 18-Jährige tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters und seines Onkels, die bereits für die SVLB aktiv waren. Für den Verein bedeutet die Verpflichtung deshalb nicht nur eine sportliche Verstärkung, sondern auch die Fortsetzung einer langjährigen Verbindung.
Zentrale Rolle im Mittelfeld
Sportlich kommt Döhrmann von der U19 der JSG Helmstedt nach Lauingen-Bornum. Dort entwickelte er sich zu einem festen Bestandteil im zentralen Mittelfeld und sammelte wichtige Erfahrungen im leistungsorientierten Jugendfußball.
Mit seiner Ausbildung und seiner Spielweise soll der Nachwuchsspieler künftig zusätzliche Optionen im Zentrum bieten. Gleichzeitig erhält er bei der SVLB die Möglichkeit, den Schritt in den Herrenbereich zu gehen und sich auf Bezirksebene weiterzuentwickeln.
Die Verpflichtung von Janus Döhrmann fügt sich damit nahtlos in die bisherige Transferstrategie der Lauingen-Bornumer ein: junge, entwicklungsfähige Spieler mit regionalem Bezug sollen den Kader verstärken und zugleich die Zukunft des Vereins mitgestalten.