Familiennachmittag im Rahmen eines Heimspiels des SV Holthausen Biene!

Holthausen/Biene, 04. Mai 2025 – Am kommenden Sonntag um 15 Uhr steigt am Biener Busch ein spannendes Duell in der Landesliga Weser-Ems: Unsere Mannschaft empfängt den BV Garrel mit dem Ziel die Tabellenführung zurück zu erobern. Der direkte Konkurrent aus Papenburg hat an diesem Wochenende spielfrei, sodass zumindest die Anzahl an absolvierten Spielen anschließend wieder ausgeglichen ist. Der Heimspieltag am Sonntag bietet durch einen Familiennachmittag ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Nach zuletzt zwei Auswärtsspielen freut sich die Mannschaft nun wieder am heimischen Biener Busch antreten zu dürfen. Die zweite Saisonniederlage gegen GW Firrel hat die Mannschaft schnell verarbeitet und einen überzeugenden Auswärtssieg in Bevern, gegen den ehemaligen Trainer Wolfang Schütte, erzielen können. Den Schwung möchte man nun für die restliche Saison mitnehmen.

Am Sonntag ist dann der Tabellensiebte BV Garrel mit dem erfahrenen Trainer Steffen Bury am Biener Busch zu Gast. Nicht zuletzt konnte man mit einem Auswärtssieg in Schüttorf überzeugen, von dem auch unser Trainerteam sich vor Ort ein Bild machen konnte.

„Uns erwartet auch am Sonntag gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft ein schweres Spiel, die Ergebnisse aus den letzten Wochen sprechen für sich. Jedes Spiel muss mit voller Überzeugung und Konzentration angegangen werden, um die bestmögliche Leistung abrufen zu können. Natürlich wollen wir aber mit breiter Brust auftreten und wissen auch über unsere eigene Stärke zu Hause am Biener Busch. Wir wollen den Zuschauern weiterhin attraktiven Offensivfußball bieten. Im Abschlusstraining am heutigen Freitag werden wir uns entsprechend auf den Gegner vorbereiten“, so Trainer Henning Schmidt.

Lion Wedekind zog dich im Spiele gegen BW Firrel eine Verletzung am Außenband im Sprunggelenk zu und wird wohl für den Rest der Saison ausfallen. Auch für Fabian Lindenschmidt kommt wohl ein Einsatz durch eine leichte muskuläre Verletzung noch zu früh. Ein kleines Fragezeichen steht auch noch hinter dem Einsatz von Kapitän Fabian Thole, der ebenfalls mit muskulären Problemen zu kämpfen an.

„Unser Kader ist breit aufgestellt und wir können auch Ausfälle entsprechend kompensieren, wie man es zuletzt auch in Bevern sehen konnte. Gerade Jungs die dann in letzter Zeit weniger Spielzeit bekommen hatten, haben sich direkt gut eingebracht und einen sehr positiven Eindruck hinterlassen“, so Schmidt.

Neben dem sportlichen Highlight ist auch sonst viel geboten am Sonntag am Biener Busch. Der Familiennachmittag sorgt für viele Highlights, durch die sich ein Besuch am Sonntag auf jeden Fall lohnen wird.

Die Zuschauer dürfen sich somit nicht nur auf ein spannendes Spiel freuen – sondern auch auf ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie.