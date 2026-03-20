Familienduo übernimmt mehr Verantwortung

Bei der SG Immichenhain/Ottrau ist die personelle Planung für die kommende Saison in einem zentralen Punkt abgeschlossen: Ab Sommer wird Pascal Schmitt den A-Ligisten als spielender Co-Trainer unterstützen. Der 30-Jährige kehrt von der SG Aulatal in seine Heimatgemeinde zurück und arbeitet künftig an der Seite seines Vaters Maik Schmitt, der weiterhin die Verantwortung als Cheftrainer trägt.

Für die SG ist die Lösung mehr als nur ein personeller Nachschlag. Pascal Schmitt bringt Erfahrung aus Verbands- und Gruppenliga mit und soll nicht nur die Offensive beleben, sondern schrittweise auch Verantwortung jenseits des Spielfelds übernehmen. Perspektivisch strebt er den Trainerschein an – ein Schritt, der den Verein in seinem Wunsch nach Kontinuität und Entwicklung bestärkt.

Dass die Wahl auf Immichenhain/Ottrau fiel, passt ins Bild der aktuellen Ausrichtung. Der Verein setzt bewusst auf Identifikation mit dem Umfeld und auf bekannte Gesichter mit engem Bezug zur Gemeinde. Mit dem Gespann Maik und Pascal Schmitt setzt die SG damit früh ein Signal für die kommende Spielzeit – sportlich ambitioniert, aber klar in der Heimat verankert.