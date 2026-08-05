Familienduell, Rückkehrer und Traditionsclubs

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Am Freitag, 07.08.2026, startet der SSV Ulm 1846 Fußball gegen die Stuttgarter Kickers in die neue Regionalliga-Saison. Die Partie wird um 19 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau angepfiffen. Das Spiel seht ihr live auf Leagues.

Rückkehrer Gleich mehrere Spieler im Ulmer Kader haben eine Vergangenheit bei den Stuttgarter Kickers. Per Lockl spielte in den Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 für die Blauen, bevor er im Sommer zum SSV wechselte. Zudem wurden Kim Bayer, Alex Azevedo, Benjamin Goller, Halim Eroğlu und Karl Kempf im Nachwuchs der Kickers ausgebildet.

Traditionsclub Die Stuttgarter Kickers zählen zu den traditionsreichsten Fußballvereinen Baden-Württembergs. Der 1899 gegründete Verein spielte zwei Saisons in der Bundesliga und war über viele Jahre in der 2. Bundesliga vertreten. Seine Heimspiele trägt der Klub im GAZi-Stadion auf der Waldau aus, das als ältestes dauerhaft genutztes Fußballstadion Deutschlands gilt.

Neuer Trainer

Mit Holger Bachthaler starteten die Stuttgarter Kickers zur neuen Saison mit einem neuen Cheftrainer. Der ehemalige Coach des FV Illertissen folgte auf Interimscoach Kerem Arslan. In Illertissen trainierte er bereits Marco Gölz und Alexander Kopf, die im Sommer nach Ulm wechselten. Auch beim SSV ist Bachthaler kein Unbekannter: Von 2018 bis 2021 war er Cheftrainer der Spatzen.

Familienduell

Für SSV-Co-Trainer Oliver Unsöld kommt es am Freitag zu einem besonderen Duell. Sein Sohn Samuel Unsöld steht seit Sommer 2025 bei den Blauen unter Vertrag und könnte gegen die Ulmer zum Einsatz kommen.

Erfolgreiche Vorbereitung

Die Stuttgarter blieben in der Sommervorbereitung lange ungeschlagen und feierten unter anderem Siege gegen den FC Bayern München II (4:0) sowie den FC 08 Villingen (3:0). Einzig das Testspiel gegen den Drittligisten SSV Jahn Regensburg ging mit 1:2 verloren. Zum Pflichtspielauftakt setzte sich die Mannschaft von Holger Bachthaler in der zweiten Runde des wfv-Pokals deutlich mit 14:0 gegen den SV Degerschlacht durch.

Lage bei den Spatzen

Nach dem großen Umbruch im Sommer geht der SSV mit einem rundum erneuerten Kader in die neue Saison. Neben Johannes Reichert, Dennis Chessa, Lucas Röser und Marcel Seegert gehören 23 Neuzugänge zum Aufgebot der Spatzen.

Die Vorbereitung konnte die neu zusammengesetzte Mannschaft von Daniel Jungwirth erfolgreich gestalten. Abgesehen von den Niederlagen gegen Jahn Regensburg sowie gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart verloren die Spatzen kein Spiel in der Vorbereitung.

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