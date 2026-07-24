Familie statt Profikarriere: Wie König zum Königstransfer wurde

– Foto: Stefan Fiebiger/Lukas Thoms

Tatsächlich ist die Verpflichtung von Phillip König einer der spektakulärsten Wechsel dieses Sommers im Thüringer Amateurfußball. Doch auch wenn sein Nachname königlich klingt – Sonderrechte wird der 26-Jährige in Ohrdruf nicht genießen. Stattdessen beginnt für den früheren Drittliga- und Regionalligaspieler ganz bewusst ein neuer Lebensabschnitt: weg vom Profifußball, hin zu Familie, Beruf und einem geerdeten Fußballalltag.

Nun tauscht er Regionalliga gegen Landesklasse – allerdings nicht aus sportlicher Notwendigkeit, sondern aus voller Überzeugung. König verlängerte seinen auslaufenden Vertrag in Luckenwalde bewusst nicht, um künftig andere Prioritäten zu setzen. Familie und Beruf stehen künftig im Mittelpunkt. Parallel beginnt der 26-Jährige eine Ausbildung bei der Polizei.

Die Vita des Offensivspielers liest sich beeindruckend. In seiner Jugend war König unter anderem für den VfL Wolfsburg aktiv, später führte ihn sein Weg über Holstein Kiel und den MSV Duisburg bis in die Dritte Liga. Zuletzt schnürte der gebürtige Steinbach-Hallenberger seine Schuhe für den FSV Luckenwalde.

Auch die geografische Lage sprach letztlich für den FSV. „Er wohnt in Erfurt, seine Frau arbeitet in Arnstadt, er beginnt seine Ausbildung bei der Polizei in Meiningen und sein Elternhaus ist in Steinbach-Hallenberg. Ohrdruf ist für ihn ein guter Knotenpunkt. Er wird viel pendeln und der Verein passt von den Wegen einfach perfekt.“

Dass König künftig das Trikot des FSV 06 Ohratal trägt, ist auch Tom Hausdörfer zu verdanken. Der langjährige Freund des Angreifers brachte den Kontakt ins Rollen und öffnete die Tür für einen Wechsel ins Ohratal. FSV-Trainer Philipp Kiebert erklärt: „Der Kontakt besteht schon länger und war anfänglich über Tom Hausdörfer, weil beide nicht erst seit gestern gut befreundet sind. Phillip hat in den letzten vier, fünf Monaten entschieden, dass er seinen auslaufenden Vertrag in Luckenwalde nicht verlängern wird. Er kehrt dem Profifußball den Rücken und konzentriert sich jetzt auf Leben, Familie und Beruf.“

Tiefgehende Gespräche statt schneller Zusage

Bis die Unterschrift unter dem Wechsel stand, brauchte es allerdings Geduld. König wollte zunächst seine private Situation regeln, ehe er sich auf einen neuen Verein festlegte. „Die Hürde war, dass Phillip selbst noch nicht genau wusste, wo die Reise hingeht. Er wollte erst die Wohnungssituation in Erfurt klären und alle privaten Dinge in die richtige Richtung bringen. Ende letzter Woche wurde es dann spruchreifer – auch weil Tom nochmal gebohrt hat“, berichtet Kiebert.

Gemeinsam mit Co-Trainer Jan Hausner fuhr der Coach schließlich nach Erfurt, um den Offensivspieler persönlich zu treffen. „Wir haben eineinhalb Stunden zusammengesessen und gegenseitige Erwartungshaltungen abgeklärt. Für ihn war wichtig, ob er sich überhaupt vorstellen kann, bei uns zu spielen – vom Niveau, den Rahmenbedingungen und unserer Sichtweise als Trainerteam. Da ging vieles in die Tiefe. Es hat bei uns von Minute eins absolut gematcht.“

Dass sich alle Beteiligten schnell verstanden, hatte auch mit den gemeinsamen Wurzeln zu tun. „Vielleicht lag es auch daran, dass wir im Trainerteam sehr jung sind und wir alle drei bei Rot-Weiß Erfurt gespielt haben und dort im Internat waren. Es gibt viele Parallelen zwischen Phillips Weg und unserem. Wir versuchen, aus minimalen Mitteln das Maximum an Professionalität herauszuholen. Das war schon der Schlüssel für den Erfolg in der vergangenen Saison.“

Ein König ohne Krone

Trotz seiner Vita soll König in Ohrdruf keine Sonderrolle einnehmen. Im Gegenteil: Der ehemalige Profi möchte bewusst einer von vielen sein. „Mit seiner Erfahrung, seinem Wissen und seinem Fußball-Know-how wird er uns sicher weiterhelfen – vor allem auch im Training und nicht nur im Spiel. Wir legen großen Wert darauf, ständig zu korrigieren und Hinweise zu geben. Das gelingt natürlich besser, wenn du Spieler hast, die vieles automatisch selbst machen und ihre Mitspieler mitnehmen. Genau dort sehe ich bei Phillip enormes Potenzial.“

Gleichzeitig stellt Kiebert klar: „Es war auch sein großer Wunsch, bei uns ein Spieler wie jeder andere zu sein. Er genießt weder Sonderbehandlung noch Welpenschutz. Seitdem er bei uns ist, wird er genauso gemessen und bewertet wie jeder andere. Das ist auch gut so – alles andere würde nur Unruhe bringen.“

Punktuell verstärkt

Mit König setzt der FSV 06 Ohratal den Schlusspunkt unter einen bislang außergewöhnlich ruhigen Transfersommer. Keinen einzigen Abgang musste der Verein verkraften, stattdessen kamen gezielte Verstärkungen hinzu. Ergänzt wird der Kader durch Rückkehrer nach Verletzungen sowie Spieler aus der eigenen Jugend.

„Wir hatten keinen einzigen Abgang im Sommer. Das spricht für den ganzen Verein. Dadurch konnten wir uns darauf konzentrieren, uns punktuell zu verstärken. Es wäre ja Wahnsinn gewesen, wenn wir bei der Möglichkeit gesagt hätten: Unser Kader ist schon voll“, sagt Kiebert mit einem Lächeln.

Der „Königstransfer“ soll dabei nicht nur sportlich für Glanz sorgen. Vielmehr steht er sinnbildlich für einen Fußballer, der nach Jahren im Profibereich ganz bewusst einen anderen Weg eingeschlagen hat. Statt große Stadien und Regionalliga heißt es künftig Landesklasse, Berufsausbildung und Familie. Die Krone hat Phillip König längst abgelegt – Tore schießen will er in Ohrdruf trotzdem weiterhin.