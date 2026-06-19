Familie Kurtanovic nicht mehr beim TV Wallau

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom TV Wallau erreicht.
Der TV Wallau und die die Spieler der Familie Kurtanovic werden zum 1. Juli getrennte Wege gehen. Diese Entscheidung ist beiden Seiten nicht leicht gefallen. Bis zuletzt haben wir versucht, einen gemeinsamen Weg für die Zukunft zu finden und die Zusammenarbeit fortzuführen. Leider ist es uns trotz vieler Gespräche nicht gelungen, einen gemeinsamen Konsens für die kommende Saison zu erzielen. Das bedauern wir sehr.
Besonders hervorheben möchten wir, dass die Familie Kurtanovic erst im vergangenen Winter zu uns ins Ländchen zum TV Wallau gekommen ist. Gemeinsam mit insgesamt 39 Spielern aus Flörsheim wurde damals ein neuer Weg eingeschlagen. Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Bereitschaft, diesen Weg mit uns zu gehen, sind wir sehr dankbar.
Auch wenn die Zusammenarbeit nun endet, blicken wir mit Respekt und Wertschätzung auf die vergangenen Monate zurück. Die gemeinsame Zeit war von großem Engagement und dem Wunsch geprägt, die Zukunft im Verein gemeinsam zu bestreiten.
Der TV Wallau wird zur Saison 2026/2027 mit nur noch einer Mannschaft an den Start gehen und richtet den Blick nun nach vorne. Wer als Spieler Teil des neuen Teams werden möchte, ist beim TVW herzlich willkommen. Außerdem ist der TVW noch auf der Suche nach einem sportlichen Leiter, der die sportlichen Geschicke unserer Abteilung strukturell vorantreiben möchte.
Gleichzeitig möchten wir allen Spielern, die den Verein verlassen werden, für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft danken. Für ihren weiteren sportlichen und persönlichen Weg wünschen wir der Familie Kurtanovic sowie allen betroffenen Spielern von Herzen alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Die Türen des TV Wallau werden für einen respektvollen und freundschaftlichen Austausch auch künftig offen bleiben.