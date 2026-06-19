Familie Kurtanovic nicht mehr beim TV Wallau

Die Familie Kurtanovic spielt künftig nicht mehr beim TV Wallau. Das bedeutet: 39 Abgänge auf einen Schlag, der Verein wird auch zur kommenden Saison nur noch mit einem Herren-Team im Spielbetrieb antreten. – Foto: Jesus Munoz Perez

Der TV Wallau und die die Spieler der Familie Kurtanovic werden zum 1. Juli getrennte Wege gehen. Diese Entscheidung ist beiden Seiten nicht leicht gefallen. Bis zuletzt haben wir versucht, einen gemeinsamen Weg für die Zukunft zu finden und die Zusammenarbeit fortzuführen. Leider ist es uns trotz vieler Gespräche nicht gelungen, einen gemeinsamen Konsens für die kommende Saison zu erzielen. Das bedauern wir sehr.

Besonders hervorheben möchten wir, dass die Familie Kurtanovic erst im vergangenen Winter zu uns ins Ländchen zum TV Wallau gekommen ist. Gemeinsam mit insgesamt 39 Spielern aus Flörsheim wurde damals ein neuer Weg eingeschlagen. Für das entgegengebrachte Vertrauen und die Bereitschaft, diesen Weg mit uns zu gehen, sind wir sehr dankbar.

Auch wenn die Zusammenarbeit nun endet, blicken wir mit Respekt und Wertschätzung auf die vergangenen Monate zurück. Die gemeinsame Zeit war von großem Engagement und dem Wunsch geprägt, die Zukunft im Verein gemeinsam zu bestreiten.