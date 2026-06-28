– Foto: Pascal Fischer SGDK

Bei der SG Niederaula/Kerspenhausen beginnt die neue Saison mit einer besonderen Konstellation an der Seitenlinie. Wie die HNA berichtet, wird Ernest Veapi in seiner fünften Spielzeit als Trainer des Gruppenligisten künftig von seinem Sohn Adrian Veapi unterstützt. Beide sollen die Verantwortung gleichberechtigt tragen – von der Trainingsarbeit bis hin zur Aufstellung.

Für Adrian Veapi ist der Schritt nach Niederaula zugleich eine Veränderung in seiner Trainerlaufbahn. Seinen bisherigen Posten als Jugendtrainer bei der C-Jugend der SG Barockstadt hat er aufgegeben, um seinen Vater beim einzig verbliebenen Gruppenligisten aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg zu unterstützen. Damit setzt die SG auf eine familiäre Doppelspitze, die zugleich für Kontinuität und neue Impulse stehen soll.

Auch bei der zweiten Mannschaft gibt es eine personelle Veränderung. Marvin Freisinger übernimmt das Traineramt des A-Ligisten und folgt damit auf Enis Veapi, der derzeit pausiert. Freisinger war bislang als zweiter Torhüter im Gruppenliga-Kader geführt und rückt nun in verantwortlicher Funktion an die Seitenlinie.