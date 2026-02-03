„Falsches Signal“: Delkenheimer Frust nach Abbruch-Urteil

Frust und Kritik nach dem Urteil zum abgebrochenen Kreisoberliga-Spiel. In den Fokus gerät dabei auch zunehmend der Hessische Fußball-Verband und dessen Strafordnung. – Foto: markara-stock.adobe

Wiesbaden. Ein Urteil, das für Gesprächsstoff sorgt – wohl nicht nur bei Wiesbadener Amateurfußballern. Und für Frust bei beiden betroffenen Vereinen: Weil ein dunkelhäutiger Spieler des FV Delkenheim von Zuschauern des SC Gräselberg mit Affenlauten beleidigt worden sein soll, ging der FVD im Wiesbadener Kreisoberliga-Spiel Mitte der ersten Halbzeit vom Platz. Obwohl Delkenheim zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 führte. Die Partie wurde abgebrochen, gegen das nun verkündete Urteil des Sportgerichts wollen beide Vereine in Berufung gehen.

Der SC Gräselberg, der wegen diskriminierenden Verhaltens seiner Zuschauer 250 Euro Strafe zahlen muss, sieht sich nach eigener Darstellung weiter ungerechtfertigten Anschuldigungen ausgesetzt. Und auch beim FV Delkenheim schüttelt der Clubchef Öner Yalciner über das Urteil den Kopf. Denn obwohl das Sportgericht zu der Auffassung kam, dass es Affenlaute gab, bekam Gräselberg dennoch das Spiel für sich gewertet. Denn das Sportgericht konnte dem SCG keine sportlichen Strafen aussprechen, weil dafür die Grundlage in der Strafordnung des Verbands fehlt. Während der FVD als Abbruchverursacher durch Verlassen des Spielfelds belangt wurde.

