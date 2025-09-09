Falscher Spielerpass: Sportgericht wertet Pokalspiel

Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt das Folgende zu einer Spielwertung mit:

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Im Zusammenhang mit der Erstrundenpartie des Bezirkspokals zwischen dem AC Italia Markgröningen und der SGM Sachsenheim wurde vom Sportgericht Enz/Murr ein Einspruch gegen die Spielwertung bearbeitet.

Im ursprünglichen Bericht war das Ergebnis dieser Begegnung bereits mit einem Fragezeichen versehen, da ein offizieller Protest eingegangen war.

Nach Einholung und Auswertung der Stellungnahmen beider Vereine sowie einer Überprüfung der vorliegenden Fotos hat das Sportgericht entschieden, dass der Einspruch zulässig und begründet ist.

Dem AC Italia Markgröningen wurde nachgewiesen, einen Spieler eingesetzt zu haben, der erst kürzlich zum Verein gewechselt war und aufgrund einer bestehenden Sperre nicht spielberechtigt war. Zudem wurde der Spieler unter Verwendung eines falschen Spielerpasses eingesetzt. Dieser Regelverstoß konnte durch die Aussage des anwesenden Spielleiters des abgebenden Vereins sowie durch Fotobeweise zweifelsfrei belegt werden.

Als Folge dieser Entscheidung wird das Pokalspiel gemäß den Vorgaben des Sportgerichts mit 3:0 Toren für die SGM Sachsenheim und mit 0:3 Toren für den AC Italia Markgröningen gewertet – abweichend vom auf dem Spielfeld erzielten Ergebnis.

Dem AC Italia Markgröningen hat noch die Möglichkeit, gegen dieses Urteil in Berufung zu gehen.

__________________________________________________________________________________________________

