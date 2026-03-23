„Falsche Herangehensweise“ – Geiselbullach verliert in Pullach

Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held (in Rot) im Spiel gegen den TSV 1860 München. – Foto: Dieter Metzler

Stefan Held nahm die Niederlage auf seine Kappe. „Das war heute die falsche Herangehensweise“, sagte der Spielertrainer des TSV Geiselbullach nach dem 1:3 (0:3) beim SV Pullach. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte der Landesliga-Absteiger aus dem Münchner Süden den Klassenunterschied deutlich auf.

Die Gäste hatten sich vorgenommen, tief und kompakt zu stehen und nach Ballgewinnen schnell umzuschalten. „Wir wollten tief und kompakt stehen, schnell nach vorne spielen“, erklärte Held. Der Plan ging allerdings nicht auf. Pullach startete druckvoll, Marvin Fauth traf bereits in der fünften Minute zur Führung. „Die Flanke haben wir nicht gut verteidigt“, sagte Held. Auch vor dem 0:2 durch Sandino Pandza (29.) agierte Geiselbullach zu ungestüm. Das 0:3 kurz vor der Pause war dann besonders bitter: Nach einem Ballverlust an der Strafraumgrenze traf erneut Fauth (45.).

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Bullacher deutlich verbessert. „Das war ein komplett anderes Spiel“, meinte Held. Seine Mannschaft lief mutiger an, verteidigte konsequenter und ließ kaum noch etwas zu. Jens Bürger verkürzte in der 61. Minute auf 1:3 und brachte den TSV noch einmal zurück ins Spiel.