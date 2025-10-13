„Falsche Entscheidung“ : Moosen geht auswärts erneut punktlos aus

Nach einer wilden ersten Halbzeit vergab der SC Moosen zu viele Chancen und musste sich gegen starke Finsinger geschlagen sehen.

Der FC Finsing baute vor 100 Zuschauern mit dem 4:2 (2:1)-Sieg seine makellose Heimbilanz in der Kreisliga auf fünf Siege aus, der SC Moosen ging auch im vierten Auswärtsspiel leer aus.

Dabei starteten die Vilstaler furios. Maxi Bauers Heber ging aber neben das Finsinger Tor. Spielertrainer Thomas Breu nahm eine Flanke volley, traf den Ball nicht richtig – „falsche Entscheidung“, gestand er hinterher. Verteidiger Moritz Eichinger vergab eine gute Chance am Sechzehner.

Wie’s geht, zeigte das Heimteam. Christian Rickhoff marschierte über rechts, seine Flanke verwandelte Florian Hölzl zum 1:0 (12. Min.). Fünf Minuten später das 2:0, aber aus Moosener Sicht umstritten. Einem FCF-Verteidiger war der Ball an die Hand gegangen, aber statt zu reklamieren, hätten die Gästeangreifer nachsetzen können. Aus dem Gegenangriff entstand ein Freistoß für Finsing, in den weiten Ball spritzte Fabian Kövener noch vor SCM-Keeper Simon Hinterwimmer.

Zu der stürmischen Halbzeit gehörten auch zwei unschöne Szenen: SCM-Abwehrchef Dominik Slawny wälzte sich nach einer Attacke von Alexander Huber in der 20. Minute schreiend auf dem Rasen. Schiedsrichterin Alisa Vogel war dies entgangen. Nicht aber das rüde Einsteigen von Slawny gegen Flo Hölzl kurz vor dem Halbzeitpfiff: Für den Sünder gab’s eine Zehn-Minuten-Strafe.

Finsing kontrolliert das Geschehen

Finsings Patrick Forchhammer köpfte nach einer Ecke den Ball, aber auf der Linie pariert Hinterwimmer sicher. Bauer servierte mit dem Kopf für Breu und der traf per Flugkopfball zum 1:2 (38.). Einen Breu-Schuss lenkte Schröder spektakulär über die Latte. Denk zielte zu hoch, ein Kopfball von Vitus Hörl war sichere Schröder-Beute.

30 Sekunden nach Wiederbeginn folgte der Ausgleich für den dezimierten SCM, als Torwart Schröder Bauer den Ball in die Beine gespielt hatte. Vier Minuten später verwandelte Florian Hölzl einen Abpraller zum 3:2 für Finsing, das nun das Geschehen kontrollierte. Tom Simml, der noch zwei weitere gute Tormöglichkeiten hatte, entschied das Spiel per Kopfballtor zum 4:2 (61.)