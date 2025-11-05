Falsch entschieden, aber pünktlich

Aber was, wenn man weiß, woher man kommt, und trotzdem nicht weiß, wohin man geht? Für mich ging es heute erstmal in Richtung Pankow und – eigentlich zum ersten Mal in meiner Zeit bei den Ama Zwee – war da keine Euphorie beim Losfahren. Eher eine nachdenkliche Melancholie. Ich konnte aber noch nicht so recht greifen, warum in meinem Kopf grauer anstelle von blau-weißem Himmel herrschte. Ich versuchte, das einfach zu ignorieren, und folgte dem Navi in den Norden der Stadt.

„Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht“, sagte einst Bundespräsident Theodor Heuss. Das ist eine wirkliche Weisheit und hat so viel Wahres.

War das eine falsche Entscheidung? Oder war das einfach eine Weggabelung, die mich dorthin gebracht hat, wo ich heute bin? Wenig später war ich gefühlt mitten im Nirgendwo und amüsierte mich über eine Frau, die Krähen hinterherjagte und die Vögel dabei beschimpfte. Das konnte sie auch problemlos tun, denn es waren kaum Autos oder Fußgänger unterwegs.

Es ging an meinem Ex-Arbeitgeber vorbei, bei dem ich meinen erlernten Beruf gegen eine Bürostelle getauscht hatte. Ich hatte damals geglaubt, ich müsse mehr aus meinem Leben machen, als einfach nur ein Paletten-Schubser zu sein.

Und es war so abseits vom Schuss, dass ich nur anhand der Kennzeichen der parkenden Autos merkte, dass ich noch in Berlin war.

Kurz darauf bog ich wieder in bewohntes Gebiet ab und erkannte einen Parkplatz wieder, auf dem meine Frau und ich einst im Auto saßen und nicht wussten, warum wir eigentlich da waren. Das war zu einer Zeit, als meine Schwiegereltern noch am Herthaplatz in Pankow wohnten und wir – zu einem geplanten Besuch – aus irgendwelchen Gründen eine Stunde zu früh da waren. Und weil es in Strömen regnete und wir nicht wussten, was wir nun machen sollten, entschieden wir uns, einfach noch eine Weile im Auto auf dem Parkplatz auszuharren.

Ich musste kurz grinsen, als ich daran zurückdachte, kontrollierte aber vorsichtshalber nochmal die Uhr im Navi – nee, heute war ich pünktlich.

Direkt gegenüber des besagten Parkplatzes mündet die Straße, in der mein heutiges Ziel lag: der Helmut-Faeder-Sportplatz.

Benannt ist er nach einer Hertha-Legende, die beim SV Buchholz das Fußballspielen lernte. Übrigens war auch sein Sohn, Ronny Faeder, lange Zeit beim SV Buchholz aktiv.

Sowas nennt man Vereinsliebe.

Ich baute zusammen mit dem Teilzeitassi fix alles auf, was aufzubauen war, und dann konnte das Spiel auch schon steigen:

Die Buchholzer begannen sehr druckvoll, und Bengt im Kasten musste das ein oder andere Mal auf der Hut sein. Hertha stand aber auch recht gut und erarbeitete sich immer wieder Chancen.

Ein paar Minuten vor dem Pausentee nutzte Sascha mit einem wunderbaren Distanzschuss eine davon, und mit diesem 0:1 ging es in die Kabinen.

Ich nutzte die Pause, um mir fix eine Bockwurst und eine Cola im Vereinsheim der Gastgeber zu besorgen.

Und während ich so das Pökelsalz im Eigendarm zusammen mit 15 aufgelösten Zuckerwürfeln mit Kohlensäure konsumierte, kam die Euphorie, die mir am Morgen gefehlt hatte.

Eine Bocki, eine Coke und eine Ama-Zwee-Führung – das ist meine Definition von Glück.

Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber um diese Momente zu erleben und durch Fotos, Berichte und Videos konservieren zu können, habe ich mich vor einiger Zeit entschieden, meine Arbeitsstunden drastisch zu reduzieren.

Durch angestrebte private Entwicklungen steht diese Arbeitszeit nun aber massiv in Frage, und es kann sein, dass ich mir das alles nächstes Jahr schlichtweg nicht mehr leisten kann.

Daher vielleicht die Sorgenfalten beim Losfahren.

Die leckere Bockwurst mit Senf vertrieb die Zukunftsängste und ließ mich einfach den Moment genießen.

Wäre trotzdem gut, wenn jemand jemanden kennen würde, der mir meinen YouTube-Kanal finanziert…?!

Der zweite Durchgang begann so wie das Heimspiel letzte Woche – nämlich mit einem schnellen Gegentor.

Und wieder war es ein Traumtor, das uns den Ausgleich bescherte.

Einmal ist keinmal, dachte sich wohl der SV Buchholz, und donnerte wenig später das 2:1 aus einem schier unmöglichen Winkel nach.

Aber – ebenfalls wie letzte Woche – ließen sich die Ama Zwee nicht hängen und kamen durch einen schmeichelhaften Elfer zum Ausgleich.

Und auch wenn – wieder wie letzte Woche – das Unentschieden allen Herthanern nicht genug war, blieb es am Ende bei der Punkteteilung.

Nach dem Spiel und nachdem mit den Spielern der Kick fachmännisch analysiert worden war, stieg ich ins Auto und startete gen Spandau.

Ich war wieder so in Gedanken, dass ich gar nicht merkte, dass mein Kofferraum nicht richtig zu war. Erst, als ich auf den Tacho gucken wollte und dort nur eine Abbildung meines Autos mit geöffneter Heckklappe sah, fiel es mir auf.

Ich hielt an, schloss alles, wie es sich gehört, und zwang mich dazu, etwas mehr auf die Straße zu achten als auf die trüben Gedanken.

Vielleicht findet sich ja für alles eine Lösung.

Der Weg mit Hertha III darf einfach keine falsche Entscheidung gewesen sein.

