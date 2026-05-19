 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Fallrückzieher oder 25m-Tore: Wer wird Amateur-Torschütze des Monats?

FALTER Amateur-Tor April: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ Spannendes Voting und tolle Preise

von Michael Grünberger · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Bezirksliga Ost
AK Passau
Bezirksliga 3
KOL Mittelthüringen
Kreisliga A1 Bochum

Vor knapp vier Wochen wurde Marcus Kellner vom TSV Elgersburg zum Amateur-Torschützen der Monate Januar/Februar 2025 gekürt! Aber auch im März gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Tore für euch zur Wahl!

🫵🏼 Das Voting: Jetzt direkt abstimmen

Einfach über den folgenden Link!

🏆 Der Modus: Wer ist dabei?

Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!

1️⃣ Lukas Glaß, SG Wachsenburg Haarhausen, Kreisoberliga Mittelthüringen, Thüringen
🎥 zum Video
2️⃣ Simon Stemplinger, TSV-DJK Oberdiendorf, Bezirksliga Ost, Niederbayern
🎥 zum Video
3️⃣ Semir Purisevic, SpVg Odenkirchen, Bezirksliga Gruppe 3, Niederrhein
🎥 zum Video
4️⃣ Dominic Licata, Arminia Bochum, Kreisliga A1 Bochum, Westfalen
🎥 zum Video
5️⃣ Julian Luger, DJK-SV Kirchberg v.W., A-Klasse Passau, Niederbayern
🎥 zum Video
6️⃣ Danilo Carrabba, TB Neckarhausen, Kreisliga B4 Neckar/Fils, Württemberg
🎥 zum Video

🫵🏼 Das Voting: Jetzt abstimmen

Wie kann ich abstimmen? 🔗
Einfach über den folgenden Link!


1. Wann kann ich abstimmen? ⏰
Das Community-Voting läuft ab sofort bis Freitag 22. April 2026 um 10 Uhr!

2. Was gibt's zu gewinnen? 🎁
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

3. Wie kann ich meinen Favoriten unterstützen? 💪🏼

Amateurfußball lebt von Emotionen – Zeit, diese starken Momente nochmal hochleben zu lassen!

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📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

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