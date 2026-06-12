Fallrückzieher ist die Nr.1: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! So hat die Community abgestimmt:
Platz 6 🎖️
6️⃣ Felix Förster, TSV Indersdorf, Kreisklasse München 1, Oberbayern
🎥 zum Video
Platz 5 🎖️
3️⃣ Valentin Glasner, SC Eibsee Grainau, B-Klasse 6 Zugspitze, Oberbayern
🎥 zum Video
Platz 4 🎖️
1️⃣ Dennis Quirin, RW Kirchlengern, Landesliga Staffel 1, Westfalen
🎥 zum Video
Platz 2 🥈
4️⃣ Alexander Fuchs, SV Hohenau, Kreisliga Passau, Niederbayern
🎥 zum Video
And the winner is...👑
2️⃣ Robin Greiner, SV Schleusegrund Schönbrunn, Kreisoberliga Südthüringen, Thüringen
🎥 zum Video
Der 27-jährige Torjäger ging mit seinem SV Schleusegrund-Schönbrunn im Kreispokal-Finale Südthüringen gegen die SG SV Heldburg in die Verlängerung (1:1)! In der 102. Minute passierte dann der Moment, der dieses Endspiel prägen sollte: Patrick Habedank brachte den Ball in die Gefahrenzone, Robin Greiner nahm ihn mit dem Rücken zum Tor an – und traf per Fallrückzieher zum 1:2. Ein Treffer, der in Erinnerung bleibt. Coach Jens Kirchner brachte es später auf den Punkt: „Der Sonntagsschuss – der Fallrückzieher von Robin – war schon sensationell. Der hat uns diese Saison so viel geschenkt.“ In der regulären Kreisoberliga-Saison erzielte Greiner in 24 Spielen starke 29 Tore und hatte damit großen Anteil am 5. Tabellenplatz (von 14) in der Endabrechung!
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.
📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.
🏅Hall of Fame (seit 2022)
Zur Übersicht mit allen bisherigen Monats- und Jahressiegern!