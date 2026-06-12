Fallrückzieher ist die Nr.1: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

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Platz 3 🥉5️⃣ Sven Dussel, SpG Lobbach3/Waldhilsbach2, Kreisklasse C2 Heidelberg, Baden

Platz 2 🥈

4️⃣ Alexander Fuchs, SV Hohenau, Kreisliga Passau, Niederbayern

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And the winner is...👑

2️⃣ Robin Greiner, SV Schleusegrund Schönbrunn, Kreisoberliga Südthüringen, Thüringen

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Der 27-jährige Torjäger ging mit seinem SV Schleusegrund-Schönbrunn im Kreispokal-Finale Südthüringen gegen die SG SV Heldburg in die Verlängerung (1:1)! In der 102. Minute passierte dann der Moment, der dieses Endspiel prägen sollte: Patrick Habedank brachte den Ball in die Gefahrenzone, Robin Greiner nahm ihn mit dem Rücken zum Tor an – und traf per Fallrückzieher zum 1:2. Ein Treffer, der in Erinnerung bleibt. Coach Jens Kirchner brachte es später auf den Punkt: „Der Sonntagsschuss – der Fallrückzieher von Robin – war schon sensationell. Der hat uns diese Saison so viel geschenkt.“ In der regulären Kreisoberliga-Saison erzielte Greiner in 24 Spielen starke 29 Tore und hatte damit großen Anteil am 5. Tabellenplatz (von 14) in der Endabrechung!

Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.