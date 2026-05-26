Fallrückzieher entscheidet Finale - Underdog zollt Tribut

– Foto: © SV Schleusegrund Sch&ou

Schönbrunn dagegen fand schneller ins Spiel, gewann mehr Zweikämpfe und setzte Heldburg früh unter Druck. Dennoch dauerte es rund eine halbe Stunde, bis sich das optisch überlegene Spiel auch im Ergebnis zeigte. Nach einem Angriff über Nils Grosser stand Robin Greiner goldrichtig und drückte den Ball zum 0:1 über die Linie (31.). Es war der Moment, in dem sich das Gefühl festsetzte, dass Schönbrunn diesen Abend kontrollieren könnte. Trainer Jens Kirchner lobte genau diese Phase seiner Mannschaft: „In der ersten Halbzeit waren wir dominierend und hatten von Beginn an schon die ein oder andere Chance.“ Heldburg hingegen wirkte bis zur Pause fahrig, kam nur vereinzelt über Umschaltmomente gefährlich vors Tor – ohne jedoch echte Durchschlagskraft zu entwickeln.

Von Beginn an war zu spüren, dass dieses Finale beiden Teams viel abverlangen würde. Viele Fehlpässe, Nervosität, lange Bälle – wirklich Kontrolle wollte zunächst keiner übernehmen. Heldburgs Trainer Marko Weigand beschrieb genau diesen schwierigen Start später so: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen – das hatte verschiedene Gründe. Hauptsächlich war vielleicht auch das Thema, Aufregung und Orientierung.“

Zweite Halbzeit: Heldburg brennt – und schlägt sofort zurück

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spielgefühl komplett. Heldburg kam mit deutlich mehr Energie aus der Kabine, spielte mutiger, aggressiver und gewann plötzlich die zweiten Bälle. Und genau diese Veränderung brachte sofort den Ausgleich: Lorenz Voit entwischte der Schönbrunner Defensive und vollendete eiskalt zum 1:1 (46.). Weigand sah darin die Konsequenz der Umstellungen: „Zur Pause haben wir mit einigen Umstellungen versucht, Einfluss auf das Spiel zu nehmen – und wir haben auch die richtigen Worte gefunden.“ Jetzt war es ein echtes Pokalfinale. Jeder Zweikampf wurde lauter, jeder Angriff gefährlicher. Heldburg drückte zunehmend, Schönbrunn wackelte – und hatte Glück, dass die Partie nicht kippte. Eine besonders brenzlige Phase blieb in Erinnerung: Nach einem Fehler im Aufbau tauchte Heldburg frei vor dem Tor auf, doch der Abschluss war zu unplatziert. Es war die große Chance auf das 2:1. Kirchner wusste später genau, wie knapp es war: „Wir dürfen uns auch nicht beschweren, wenn sie das 2:1 machen. Dann hätten sie sicher das Spiel auch gewonnen.“

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit wurden zum emotionalen Höhepunkt. Beide Teams spielten auf Sieg, keiner wollte ins Elfmeterschießen – und beide standen kurz vor dem Knockout des Gegners. Heldburg mit der Riesenchance – William von Berg hämmert den Ball aus der Distanz an die Latte. Weigand wusste: „Wenn da das Tor fällt, geht der Pokaltriumph in die andere Richtung.“ Nur wenige Minuten später die Antwort von Schönbrunn: Nils Grosser trifft ebenfalls nur Aluminium, Greiner verpasst den Nachschuss aus kürzester Distanz. Chaos im Strafraum, dann Erleichterung auf der Heldburger Seite.

Verlängerung: Ein Tor für die Ewigkeit – und der Knockout für Heldburg

Nach 90 intensiven Minuten ging es in die Verlängerung. Beide Teams wirkten erschöpft, aber noch immer bereit, alles zu investieren. Doch schon früh wurde klar: Schönbrunn hatte die letzte entscheidende Qualität. In der 102. Minute passierte dann der Moment, der dieses Finale prägen sollte: Patrick Habedank brachte den Ball in die Gefahrenzone, Robin Greiner nahm ihn mit dem Rücken zum Tor an – und traf per Fallrückzieher zum 1:2. Ein Treffer, der in Erinnerung bleibt. Kirchner brachte es später auf den Punkt: „Der Sonntagsschuss – der Fallrückzieher von Robin – war schon sensationell. Der hat uns diese Saison so viel geschenkt.“ Denn genau dieser Spieler sollte später das Spiel endgültig entscheiden. Heldburg versuchte danach alles, öffnete die Räume – und wurde eiskalt bestraft. Schönbrunn konterte zweimal konsequent. Erst fiel das 1:3 durch einen verwandelten Elfmeter von Maurizio Döring (108.), dann setzte Greiner nach Vorlage von Grosser den Schlusspunkt zum 1:4 (110.). Kirchner sprach nach dem Spiel von einem verdienten, aber hart erkämpften Titel: „Am Ende hatten wir mehr Körner und haben es so bis zum Schluss durchgezogen.“