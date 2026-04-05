Fallrückzieher bringt Lich-Steinstraß den Siegtreffer

Kampf um den Ball: Im Mittelfeld geht es in dieser Szene eng zu. – Foto: Manfred Heyne

Keinen Boden gutmachen im Kampf um den Klassenerhalt konnte am Donnerstagabend Viktoria Arnoldsweiler. Im Nachholspiel der Fußball-Landesliga bei Germania Lich-Steinstraß verlor der Tabellenletzte nach harter Gegenwehr 0:2 und muss sich nun immer mehr mit dem Thema Abstieg auseinandersetzten. „

In der Tat kämpften und rackerten die Kleeblätter bis zur 90. Minute gegen eine spielerisch überlegene Heimelf, doch die zwei oder drei Tormöglichkeiten wurden nicht konsequent genutzt. Dies hat zum einen mit fehlendem Spielglück, aber auch mangelnder Qualität speziell im vorderen Bereich zu tun.

Ich kann der Mannschaft auch heute keine Vorwürfe machen, sie hat alles reingeworfen und bis zum Ende versucht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Es fehlt uns einfach ein Erfolgserlebnis, was den Spielern sicherlich auch mental einiges abverlangt“, zog Viktoria Trainer Stephan Langen ein ernüchterndes Fazit.

Zu Beginn der Partie übernahm Lich-Steinstraß erwartungsgemäß die Kontrolle über das Match, hatte mehr Ballkontakte und schnürte die Gäste in deren Hälfte ein. Doch über weite Strecken ließ die Arnoldsweiler Defensive keine Chancen zu. Die erste große Torgelegenheit besaßen in der zehnten Minute sogar die Kleeblätter, doch wie so oft in letzter Zeit vergab Shogo Maruyama nach einem Konter den Führungstreffer.

Anschließend drängte das Heimteam von Trainer Michael Herrmanns immer mehr auf den Führungstreffer, doch zunächst scheiterten Nathan Ndombele mit einem Kopfball nach guter Flanke von Jan Körfer an Gästekeeper Aiman Jahic. Carsten Göres setzte einem Schuss aus 17 Metern knapp am Tor vorbei. In der 35. Minute fiel dann doch das 1:0 für die Gastgeber, als Tom Krügermeiers Eckball am langen Pfosten nicht geklärt wurde und Göres aus kurzer Entfernung einnicken durfte. Fünf Minuten später verhinderte Torwart Jahic das frühe 2:0, als er einen von Krügermeier geschossenen Freistoß ins kurze Eck aus dem Winkel fischte (40.).

Nach der Pause kamen die Gäste etwas besser ins Spiel und vergaben in der 60. Minute durch Jonas Bauer den möglichen Ausgleich, weil der Viktoria-Akteur zu lange mit dem Abschluss zögerte. Für Steinstraß boten sich nun immer wieder große Konterchancen, doch bewahrte Jahic sein Team mit zwei sehr guten Rettungsaktionen gegen Ndombele und Jan Sipakis vor einem weiteren Gegentreffer.

Das 2:0 fiel dann doch: Nach abgewehrter Krügermeier-Ecke bekamen die Zuschauer einen Treffer per Fallrückzieher von Nathan Ndombele zu sehen (68.). „Dieser intensiv geführte Lokalkampf hat mir von meiner Mannschaft sehr gut gefallen, auch wenn wir uns früher mit dem 2:0 hätten belohnen können. Nach vier Spielen ohne Sieg war das heute Abend zwar nicht perfekt, aber ich denke, wir haben verdient mit zwei Toren Unterschied gewonnen“, resümierte ein zufriedener Germanen-Coach Michael Herrmanns.

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