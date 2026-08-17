 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Fallersleben zeigt Reaktion, Gifhorn gleicht ganz spät aus

Göttingen 05 gewinnt klar gegen Bleckenstedt

von NK · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lea Bindewald

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Landesliga Braunschw.
Lupo Martini Wolfsburg
MTV Wolfenb.
MTV Gifhorn
FT Braunschw

Der zweite Spieltag der Landesliga Braunschweig ist absolviert und drei Teams gehen an der Spitze mit dem zweiten Sieg vorne weg. Beachtlich war vor allem die Reaktion von Fallersleben nach der deutlichen Auftaktniederlage. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Gestern, 16:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
1
0
Abpfiff

Fallersleben entschied eine torarme Partie für sich. Der eingewechselte Cedric Messina erzielte in der 71. Minute den einzigen Treffer des Spiels und bescherte dem VfB damit den 1:0-Heimsieg.

Sa., 15.08.2026, 17:00 Uhr
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
1
1
Abpfiff

Die Freien Turner gingen in der 59. Minute durch Gianluca Evers in Führung und waren lange auf Siegkurs. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Tom Kunze der späte 1:1-Ausgleich für Gifhorn.

Gestern, 15:00 Uhr
Lehndorfer TSV
Lehndorfer TSVLehndorf
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
0
6
Abpfiff

Kästorf feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Marley Oktay eröffnete den Torreigen (22.), anschließend traf Leander Petry doppelt (27., 42.). Nach der Pause schnürte auch Jannes Drangmeister einen Doppelpack (59., 88.), ehe Marvin Oktay nur eine Minute später den 6:0-Endstand erzielte.

Sa., 15.08.2026, 17:00 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
4
1
Abpfiff

Göttingen stellte bereits in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. Lennart Sieburg (20.) und Linus Nolte (30.) sorgten für das 2:0, ehe Sieburg nach der Pause seinen zweiten Treffer erzielte (52.). Jan-Philip Meinhardt verkürzte für Bleckenstedt (71.), Elias Stock stellte den 4:1-Endstand her (85.).

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini WolfsburgLupo Martini Wolfsburg
1
1
Abpfiff

Die Punkte wurden in Northeim geteilt. Hassan Mustapha brachte Lupo kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (44.). Direkt nach Wiederbeginn antwortete Eintracht durch Dustin Braun (46.) zum 1:1-Endstand.

Gestern, 15:00 Uhr
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenTSV Landolfshausen/Seulingen
2
1
Abpfiff

Bovenden setzte sich knapp mit 2:1 durch. Jona Marian Wehofsky brachte die Gastgeber vor der Pause in Führung (41.), Steven Celik glich für Landolfshausen/Seulingen aus (56.). Dennis Falinski erzielte in der 78. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf. II
MTV Wolfenbüttel
MTV WolfenbüttelMTV Wolfenb.
0
4
Abpfiff

Wolfenbüttel legte bereits vor der Pause den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Maximilian Kohl (13.), Andre Linek (37.) und Carlos Christel (41.) sorgten für eine 3:0-Führung. Hadi Abou-Raya setzte in der 68. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt.