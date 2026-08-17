Fallersleben zeigt Reaktion, Gifhorn gleicht ganz spät aus

– Foto: Lea Bindewald

Der zweite Spieltag der Landesliga Braunschweig ist absolviert und drei Teams gehen an der Spitze mit dem zweiten Sieg vorne weg. Beachtlich war vor allem die Reaktion von Fallersleben nach der deutlichen Auftaktniederlage. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Fallersleben entschied eine torarme Partie für sich. Der eingewechselte Cedric Messina erzielte in der 71. Minute den einzigen Treffer des Spiels und bescherte dem VfB damit den 1:0-Heimsieg.

Die Freien Turner gingen in der 59. Minute durch Gianluca Evers in Führung und waren lange auf Siegkurs. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Tom Kunze der späte 1:1-Ausgleich für Gifhorn.

Kästorf feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Marley Oktay eröffnete den Torreigen (22.), anschließend traf Leander Petry doppelt (27., 42.). Nach der Pause schnürte auch Jannes Drangmeister einen Doppelpack (59., 88.), ehe Marvin Oktay nur eine Minute später den 6:0-Endstand erzielte.

Göttingen stellte bereits in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. Lennart Sieburg (20.) und Linus Nolte (30.) sorgten für das 2:0, ehe Sieburg nach der Pause seinen zweiten Treffer erzielte (52.). Jan-Philip Meinhardt verkürzte für Bleckenstedt (71.), Elias Stock stellte den 4:1-Endstand her (85.).

Die Punkte wurden in Northeim geteilt. Hassan Mustapha brachte Lupo kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (44.). Direkt nach Wiederbeginn antwortete Eintracht durch Dustin Braun (46.) zum 1:1-Endstand.

Bovenden setzte sich knapp mit 2:1 durch. Jona Marian Wehofsky brachte die Gastgeber vor der Pause in Führung (41.), Steven Celik glich für Landolfshausen/Seulingen aus (56.). Dennis Falinski erzielte in der 78. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1.