Fallersleben zeigt "enormen Siegeswillen" und gewinnt 6:4 beim BSC

Die Gäste erwischten einen perfekten Start. Bereits mit dem ersten Angriff traf Norman Poguntke nach Vorlage von Oliver Mundry zur frühen Führung (1.). Nur vier Minuten später erhöhte Bennet Grohn per Kopf nach einer Ecke auf 2:0.

In der Folge übernahm der BSC Acosta zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Während VfB-Keeper Mohamed Majid zunächst noch parieren konnte (23.), war er wenig später machtlos, als die Gastgeber erneut nach einem Standard per Kopf zum 2:3 trafen (30.). Kurz vor der Pause hatte Fallersleben zudem Glück, als eine Hereingabe der Gastgeber am Pfosten landete (39.). Eine weitere Chance entschärfte Majid.

Acosta zeigte sich jedoch besonders bei Standards gefährlich. In der 7. Minute verkürzte Jawid Haidari ebenfalls per Kopf nach einem ruhenden Ball. Nach rund 20 Minuten ergab sich die nächste Gelegenheit für die Gäste, als Fabian Bauer nach einem zweiten Ball abzog, sein Schuss jedoch gehalten wurde. Zwei Minuten später machte es Poguntke besser: Aus etwa 17 Metern versenkte er den Ball zum 3:1 für den VfB (22.).

Auch die zweite Halbzeit blieb wild

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie turbulent. Zunächst sorgte Fallersleben wieder für Schlagzeilen: Oliver Mundry verwandelte einen Foulelfmeter nach einem Foul an Fabian Bauer souverän zum 4:2 (48.). Nur wenige Minuten später krönte Mundry seinen starken Auftritt, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und drosch den Ball unhaltbar unter die Latte zum 5:2 (53.).

Doch Acosta gab sich nicht geschlagen. In der 68. Minute traf Ex-Profi Nico Granatowski in seinem ersten Spiel zum 3:5. Nur Augenblicke später verkürzte Antonio Diana per Heber auf 4:5 (69.).

In der Drangphase der Gastgeber setzte der VfB schließlich den entscheidenden Konter. Der Torhüter des BSC Acosta, Ruzhdi Ameti, stoppte den Angriff nur mit einer Notbremse, woraufhin die Schiedsrichterin auf Rot entschied. Jawid Haidari beschwerte sich anschließend so vehement, dass er zusätzlich die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl nutzte Fallersleben die Situation clever aus: Norman Poguntke traf zum 6:4-Endstand (78.) und schnürte damit seinen Dreierpack.

Tom Daedelow, Sportdirektor Fußball beim VfB Fallersleben, sagte nach dem Spiel: „Ein enorm wichtiger Sieg für uns. Anscheinend können wir hier keine normalen Spiele. Bereits letzte Saison gewannen wir beim BSC Acosta mit 3:4. Unsere Jungs haben enormen Siegeswillen gezeigt und 6 Tore muss man beim BSC Acosta erstmal schießen.“

Für Acosta war es die zweite Niederlage in Serie und der Fall auf Platz elf. Fallersleben freut sich, auf einem einstelligen Tabellenplatz zu stehen und will die Ungeschlagen-Serie in der kommenden Woche gegen Göttingen 05 ausbauen.